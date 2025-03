Plantão da Polícia Civil e CPJ devem funcionar em novo prédio

A Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o Plantão da Polícia Civil de Bauru devem passar a funcionar em novo endereço a partir de maio. As duas unidades, assim como o Plantão Polo, que recebe as ocorrências de toda a sub-região de Bauru, serão transferidas para o prédio localizado quadra 20 da avenida Rodrigues Alves, na Vila Cardia, que está em reforma há cerca de um ano e meio.



A informação foi encaminhada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo ao Jornal da Cidade. De acordo com a pasta, as adequações das instalações para atender às necessidades das atividades da corporação deverão ser concluídas em abril e a mudança para o prédio está prevista para ocorrer até a segunda quinzena de maio.



A CPJ e o Plantão Polo funcionam atualmente na quadra 23 da avenida Rodrigues Alves, em um prédio alugado por aproximadamente R$ 60 mil mensais. O local também abriga a Divisão Especializada de Investigações Criminais de Bauru (Deic), que será transferida para outro endereço, mas a data e o local da mudança não foram definidos.



Já o Plantão Policial atende o público na quadra 5 da rua Azarias Leite, no Centro, ao lado da Câmara Municipal. No pavimento superior, por enquanto, continuará funcionando a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 horas.

Casa da mulher

Não está descartada a possibilidade de esta unidade também migrar para as novas instalações da Vila Cardia, mas a prioridade é aglutiná-la como um dos serviços da futura Casa da Mulher Brasileira, projeto do governo federal em parceria com estados e municípios. A prefeitura de Bauru já manifestou a intenção de estruturar o equipamento na quadra 14 da avenida Nuno de Assis, onde funcionava seu Centro Administrativo, mas não há prazo definido para esta ação ocorrer.



Além de delegacia especializada, o programa federal prevê a integração de diversos atendimentos, como apoio psicossocial, Defensoria Pública, Promotoria de Justiça, atividades para fortalecimento da autonomia financeira, alojamento de passagem e central de transportes, entre outros.



Conforme o JC divulgou, o prédio da Vila Cardia era ocupado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, cujo atendimento migrou para o SP Perto, na quadra 13 da avenida Cruzeiro do Sul. Com aproximadamente 2 mil metros quadrados, o espaço foi repassado à SSP e reformado pela empresa SP Enge Construtora Ltda pelo valor de mais de R$ 9 milhões.