Mãe encerra vaquinha após bebê conseguir tratamento em Botucatu

A bauruense Agnes Vitória Tomé Neves nasceu no dia 17 de dezembro de 2024 e ainda não pôde conhecer a sua casa nem a maioria dos familiares. Ela aguarda um leito no Hospital das Clínicas de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) para onde foi transferida nesta sexta-feira (21). Lá ela vai receber tratamento para insuficiência respiratória e intestino paralisado. No momento, ela se encontra na enfermaria do Hospital. A mãe, Vitória Priscila Felipe Tomé, 21 anos, fez uma 'vaquinha' para custear a viagem e estada na Capital Paulista, para onde a criança seria encaminhada inicialmente, mas vai encerrar o financiamento e usar os R$ 2.287,09 arrecadados para se manter em Botucatu enquanto sua filha recebe atendimento.



Agnes ficou 3 meses internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Maternidade Santa Isabel, em Bauru, após ter nascido com as complicações. “Foi uma surpresa. Minha gestação foi perfeita. Fiz a ultrassom morfológica e não mostrou nenhuma alteração. Está sendo muito difícil, não só para mim como mãe, mas para todo mundo da família. A Agnes era um bebê muito esperado por todos. A gente não esperava que isso fosse acontecer”, relata a mãe, que pôde segurar a filha no colo poucas vezes, por conta da intubação.



O pai da criança também teve pouco contato. A mãe afirma que Carlos Eduardo Silva Neves, 19 anos, trabalha em uma escala 6 por 1 (trabalha seis dias e folga um) e, por isso, só pôde visitar a criança nas poucas folgas que teve.



Vitória conta que, por conta do problema de saúde, nunca pôde amamentar o bebê. “Minha filha não evacua e se alimenta somente por um soro na veia”, explica. A criança passou por uma série de exames, mas a família ainda não sabe que doença gerou o problema no intestino. Por isso, Vitória foi orientada a procurar um especialista gastrointestinal.



Na segunda-feira (17), uma decisão da Justiça determinou que Agnes fosse levada ao Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, localizado em São Paulo. No entanto, por falta de vagas, a criança não foi encaminhada para aquela unidade de saúde. O local não contava com casa de apoio e, por isso, a mãe planejava alugar uma kitnet para ficar no local enquanto aguardava o tratamento da filha.

Na noite de quinta-feira (20), porém, o Hospital das Clínicas de Botucatu entrou em contato com Vitória para afirmar que nesta sexta (21), às 10h, iriam receber a menina.

A mãe conta que ao chegar no local, porém, foi informada — mais uma vez — que não tinham vagas na UTI e, por isso, a criança passaria somente por uma avaliação. “Agnes tem 3 meses e está intubada. Ela não tem condições de ficar se locomovendo. Ficamos 1 hora dentro da ambulância esperando o hospital dar uma resposta. Como o oxigênio da ambulância estava acabando, o hospital colocou minha filha em uma sala pra ela usar o oxigênio aqui dentro”, conta.