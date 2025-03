Marcelo Santos, Halisson e Pereira são técnicos da base

O Esporte Clube Noroeste, por meio do presidente e CEO da SAF do Norusca, Reinaldo Mandaliti, apresentou nesta quinta-feira (20), em coletiva de imprensa na sede do clube, a comissão técnica das categorias de base Sub-15 e Sub-17 do Campeonato Paulista de 2025. Os treinadores são Marcelo Santos, ex-lateral e ex-meia do Norusca, que também já foi da comissão técnica do profissional e chegou a ser treinador do time principal interinamente em 2015 (foi técnico e jogador) e depois em 2017. Ele comandará o sub-15. Já o sub-17 terá dois treinadores: o auxiliar-técnico permanente do time profissional, Pereira, e o ex-zagueiro do Alvirrubro e do Peixe, Halisson Santos, que segue pelo segundo ano consecutivo na base.



O Sub-15 e o Sub-17 são 100% do Noroeste, e a coordenação é de Deda, que vai conciliar a função na base e na equipe principal. Os demais membros da comissão técnica serão os mesmos do time profissional. O Noroeste está no grupo 5 do Campeonato Paulista, com o rival XV de Jaú, Ferroviária, Rio Claro, Matonense e o Porto Foot Ball, de Porto Ferreira. A competição inicia em 12 de abril, com 84 equipes em cada categoria, e o calendário tem final marcada para 29 de novembro.



Na primeira fase, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, classificando-se os três mais bem posicionados de cada chave, além dos seis melhores terceiros colocados. Os times Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14, resgatados em 2023, seguirão novamente neste ano em uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e a Escola de Formação Estrelas do Futuro.