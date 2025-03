Goleiro Jeferson Romário renova contrato com o Noroeste

O goleiro Jeferson Romário renovou seu contrato com o Noroeste até outubro de 2026. O arqueiro, de 30 anos e 1,88m de altura, estará à disposição do Norusca para a Copa Paulista deste ano. Ele integrou o elenco que disputou o Paulistão Sicredi 2025 e chegou com a experiência de já ter defendido, como titular, a meta do Mirassol em duas passagens, além de atuar pelo Osasco Audax, Oeste, Barra (SC) e, mais recentemente, pelo Náutico no Campeonato Pernambucano e na Série C do Brasileiro de 2024.



Jeferson Romário Santos Silva é natural de Porteirinha (MG) e nasceu no ano do Tetra. Seu nome foi escolhido pelos pais, fãs do ex-camisa 11 da Seleção Brasileira.



De acordo com a comissão técnica permanente do Norusca, o jogador reúne todas as qualidades desejadas pelo Alvirrubro, como envergadura, bom posicionamento entre as traves, rapidez de reação, tempo de bola, perfil de grupo e a habilidade de jogar com os pés, facilitando a troca de passes com a defesa durante as partidas.