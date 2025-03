Pedro Felipe assina contrato de mais 3 anos com Noroeste

O atacante Pedro Felipe, de 28 anos, renovou seu contrato com o Noroeste por mais três temporadas. Ele será emprestado para divisão do Campeonato Brasileiro por outro clube e retornará no final deste ano para a disputa do Paulistão Sicredi 2026 pelo Norusca. No estadual de 2025, jogou 10 dos 12 jogos e balançou as redes três vezes.



Natural de Simões Filho (BA), Pedro Felipe é xodó da torcida desde a Série A3 de 2019, quando defendeu o Alvirrubro pela primeira vez. Após comemorar o acesso do Noroeste à Série A2 de 2024, atuou pelo ABC de Natal na Série C do Brasileiro e depois retornou ao time de Bauru para o Campeonato Paulista.



Em 2018, disputou a Série B do Paulista, equivalente à quarta divisão, pelo Osvaldo Cruz. Naquela competição, evoluiu como jogador e chamou a atenção da comissão técnica do Noroeste. Depois, jogou a Série A3 por dois anos pelo Norusca e a Copa Paulista, antes de se despedir de Bauru. Passou pelo Grazer, da Áustria, além de Mirassol e Portuguesa Santista.