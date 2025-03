Draft 3x3 do Bauru Basket une esporte e cultura

Neste sábado (22), a partir das 8h, o basquete de rua e a cultura urbana vão tomar conta do ginásio Panela de Pressão. Com as inscrições encerradas e os times já definidos, agora o convite é para o público prestigiar o torneio Draft 3x3 do Bauru Basket - um evento que vai muito além das quadras. Enquanto os jogos rolam do lado de dentro, a programação cultural gratuita promete agitar o dia do lado de fora, com muita música, dança, batalhas de rima e arte urbana. Realizado em parceria com a Associação Nacional de Basquete 3-3 (ANB3x3) e o instituto Acesso Popular, o torneio segue o regulamento da modalidade olímpica e conta com 24 equipes. O grande campeão levará um prêmio de R$ 1.000,00 e a honra de representar o Bauru Basket no NBB Trio - competição de basquete de rua organizada pela Liga Nacional de Basquete.



A programação cultural, por sua vez, irá reforçar a conexão histórica entre o hip hop e o basquete. Durante todo o evento, haverá DJs, batalhas de rima, shows de rap, performances artísticas, feira de artesanato e graffiti. Para Renato Magú, coordenador geral do Instituto Acesso Popular, essa é uma oportunidade de fortalecer a cena urbana em Bauru. "Para nós, do Acesso Popular, é uma honra levar o nosso circuito para o ginásio Panela de Pressão. É da rua para os palcos, é da rua para as quadras. Espero que seja o primeiro de muitos!", destacou.



O Draft 3x3 do Bauru Basket tem apoio da Zopone Engenharia, Unimed Bauru, Paschoalotto, Seven Imobiliária, Press Digital, Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) e Liga de Basquete Centro-Oeste Paulista (LBC).