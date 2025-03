Du Mauad: isso sim é emoção!

4 times em busca das 2 vagas pro Paulistão 2026...



Os jogos decisivos do Campeonato Paulista da Série A2 não se comparam com o Paulistão. São muito mais emocionantes. É outra pegada. Pra quem viu 4 jogos bem sem graça na fase de 4ªs de final da Série A1 (com a vitória tranquila dos 4 grandes), as partidas que definiram os semifinalistas da A2 foram disputadas em “outro patamar”. Teve de tudo. Gol do Ituano nos acréscimos pra buscar a desvantagem do jogo de ida e levar a decisão pros pênaltis (mais um ano da Ferroviária longe do Paulistão). Incríveis 2 gols depois dos 90 minutos em Capivari (um de cada lado) pra mais uma decisão por pênaltis colocar o Capivariano na semi e manter a triste “sina” de 8 eliminações seguidas do XV de Piracicaba. Teve a vitória na raça e no coração do Taubaté no clássico contra o São José. E ainda vimos o time de melhor campanha, o Primavera, vencer o Santo André (que vai disputar novamente a Série A2 no ano que vem). Principalmente nas partidas em Capivari e em Itú, nem o melhor roteirista poderia escrever algo tão incrível. Emoção pura no futebol raiz...



Primavera ou Taubaté vão jogar o Paulistão 2026...







Primavera e Taubaté fazem uma das semifinais da Série A2. O time de Indaiatuba fez a melhor campanha da fase de classificação e busca o inédito acesso ao Paulistão. Na tarde de 4ª (dia 19) venceu o Santo André por 1 a 0, gol de Lucas Douglas. Já o Taubaté chega forte pra buscar a presença no Paulistão do ano que vem. O ‘Burro da Central’ venceu o clássico contra o rival São José por 1 a 0 (gol do Guthierres) e com ótima atuação do goleiro Douglas Baldini, que defendeu até pênalti no 1º tempo...



Os destaques do ‘Fantasma da Ituana’ pra essa decisão são: Henan, Renato Vischi e Lucas Douglas (ex-Norusca). Problema é a ausência do bom Luan Martins (suspenso pro jogo de ida). Já o Taubaté confia no Lucas Venuto e no trio Marinho, Gleisinho e Rafinha. A última participação do ‘Alviazul’ no Paulistão foi em 1984. Até por isso a expectativa é enorme. Torço pro acesso do Taubaté...



Capivariano e Ituano se classificam nos pênaltis e agora decidem quem vai pra Série A1...







A outra semifinal da Série A2 terá os 2 times que se classificaram com muita emoção: Capivariano e Ituano. O Capivariano conseguiu a vaga na partida que teve um final espetacular (com 2 gols nos acréscimos) vencendo o XV de Piracicaba na noite de 4ª (dia 19) por 2 a 1 e depois por 5 a 4 nos pênaltis. A única cobrança desperdiçada foi do Emerson Muller (ex-Noroeste). Praticamente no mesmo horário o Ituano também marcava o seu 3º gol nos acréscimos, vencendo a Ferroviária por 3 a 1 e levando a decisão também pros pênaltis. Depois de desperdiçar as 2 primeiras cobranças (ambas no travessão), o Ituano reagiu e venceu por 3 a 2. Pode ser o “bate e volta” do time de Itu...



O Capivariano tem como destaques o Thiaguinho (ex-Norusca), o artilheiro Vinícius Popó, o meia Ravanelli e o bom atacante Carlos Eduardo. Já o Ituano conta com os experientes Jefferson Paulino, Neto Berola e Yann Rolim; além de dinheiro, muito dinheiro investido...



