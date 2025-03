Entrelinhas

Disputa



O governo Suéllen Rosim (PSD) formalizou nesta quinta-feira (20) a contratação de um especialista para atuar como assistente técnico e auxiliar na perícia da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, alvo de disputa judicial desde que a administração rompeu a negociação com a antiga empreiteira (COM). Já houve uma perícia no local - mas a prefeitura diz que o relatório é "imprestável". Em outras palavras, o processo ainda vai longe.



Procedência



Enquanto isso, o edital de concessão do esgoto à iniciativa privada - que obriga a vencedora a terminar a ETE - segue suspenso pelo Tribunal de Contas (TCE) após contestação de uma gigante de saneamento básico. E assim poderá continuar. Nesta quinta, a Assessoria Técnico-Jurídica (ATJ) do TCE disse que a impugnação do ex-vereador Coronel Meira (Novo) contra o edital é parcialmente procedente.



Opinião



Todos os departamentos da ATJ viram problema no edital. O de Engenharia pediu a procedência total da representação contra o edital. O de Justiça e o de Economia, por sua vez, se manifestaram pela procedência parcial. O TCE ainda vai decidir sobre o caso.



Recurso



Estela Almagro (PT) protocolou nesta quinta (20) recurso contra decisão do presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), de arquivar pedido dela e de mais quatro parlamentares que sugerem a remessa da denúncia que ensejou uma Comissão Processante contra Eduardo Borgo (Novo) à Comissão de Ética da Casa. O recurso será analisado pela Mesa.



Contexto



Markinho disse que a resolução com diretrizes a punições contra vereadores no âmbito da Ética foi revogada em 2007. "Além disso, o Regimento Interno não prevê normas para a punição de atos contrários à ética e ao decoro, tampouco dispositivos que permitam à Comissão aplicar sanções" afirmou.



Rebateu



Segundo a vereadora, o argumento afronta a impessoalidade e a imparcialidade, até porque o próprio Markinho remeteu 6 casos envolvendo vereadores à Comissão de Ética quando presidia a Câmara em 2021. Um deles, aliás, contra ele mesmo.



Alegação



O recurso também contesta a alegação do presidente de que a Comissão de Ética não tem poder algum ante a revogação da resolução - o que tornaria qualquer deliberação do colegiado ilegal. Segundo a petista, se há ausência de norma, deve-se buscar dispositivos análogos em outras esferas através de um mandado de injunção, remédio constitucional utilizado quando a falta de regramento legal inviabiliza o exercício de direitos.