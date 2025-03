Brasil bate Colômbia com gol de Vini no fim e se classifica em 2º

Depois de sofrer com a pressão inicial, a Colômbia tomou as rédeas da partida, postou-se com sua equipe no campo de ataque e rodou a área de Alisson até chegar ao seu gol. Conseguiu aos 40 minutos, quando Arias desarmou Joelinton na entrada da área e serviu Díaz, que bateu rasteiro para vencer o goleiro: 1 a 1.

Sem conseguiu ficar com a bola no campo de ataque, o Brasil também passou a cometer mais faltas e foi vendo alguns de seus jogadores pendurados tomarem cartões amarelos, como. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Eles estão fora do próximo compromisso, contra a Argentina, na terça-feira (25), em Buenos Aires, no estádio Monumental.

À lista de suspensos, deve-se somar também os desfalques por lesão. Além dos três cortes antes mesmo do início das duas rodadas, incluindo a ausência de Neymar, Dorival Júnior não sabe se poderá contar com Gerson diante dos argentinos. Ele deixou o jogo com os colombianos com uma lesão.