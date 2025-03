Futsal Bauru FIB/Facimus reforça elenco com cinco jogadores

Após anunciar a renovação de seis atletas e a promoção de quatro jovens das categorias menores, o Futsal Bauru FIB/Facimus se reforça com mais cinco jogadores. Agora, a equipe de Bauru, que se prepara para a disputa da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20, conta com quinze nomes no elenco.



Os bauruenses já haviam renovado com o goleiro Marcelo e anunciaram mais dois reforços para a meta: Wesley e Maylson, ficando com três opções para as competições que acontecerão ao longo desta temporada.



Outro reforço do Futsal Bauru FIB/Facimus é o ala destro Paulinho, que terá como companheiros de posição Belga, que renovou para esse ano, e o jovem Guilherme, que é formado nas categorias da equipe.



Reforço também para a ala esquerda; a novidade é Ryan, que disputará posição com Kenedy e Bruninho, dupla remanescente da última temporada. Para o setor ofensivo, os bauruenses anunciaram o pivô Lucas Rateiro; a equipe já havia renovado com Macarrão e Pedro para a posição.



Além desses atletas, o elenco do Futsal Bauru FIB/Facimus conta com os fixos Rafael, Cavalari e Bruno, todos formados nas categorias menores e promovidos para o Sub-20.



A equipe de Bauru estreia ainda este mês na Copa da LPF e o primeiro adversário deve ser o Bebedouro Futsal. Os dois times estão no Grupo 2, que tem ainda Jahu Futsal; Lençóis Futsal; Adamantina Futsal e Américo Brasiliense Futsal.



Este ano, os participantes vão enfrentar os rivais da mesma chave em turno e returno na fase primeira fase e os quatro melhores colocados de cada grupo garantem uma vaga nos playoffs.