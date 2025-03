ABDA estreia com vitórias na 1º etapa do campeonato

A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) estreou com vitórias na Liga Nacional 2025 de polo aquático masculino e feminino, no último final de semana.



A primeira etapa da competição, organizada pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB), foi realizada na piscina do Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo (SP).



A Liga Nacional é constituída de uma fase classificatória com jogos de turno e returno e os classificados para os Playoffs vão em busca do título na grande decisão.



MASCULINO



No sábado (15), o time masculino da ABDA venceu o Paulistano por 13 a 12. Os gols da ABDA foram marcados pelos atletas Pedro Pontes (2), Fábio Ferreira (7), João Caumo (1), Nicolas Marinheiro (1), Patrick Romanholi (1) e João Mattos (1).



No domingo (16), em um jogo com grande equilíbrio técnico em que detalhes fizeram a diferença, a ABDA perdeu para o Sesi, por 12 a 10. Os gols da ABDA foram marcados por Pedro Pontes (1), Fábio Ferreira (1), João Caumo (3), Julian Chalte (1), Nicolas Marinheiro (2), Kael Abner (1) e João Mattos (1).



FEMININO



No primeiro jogo da Liga Nacional 2025 Feminina, no domingo, a equipe da ABDA saiu vitoriosa diante do SESI. O jogo equilibrado terminou com empate em 11 a 11, levando a decisão para os pênaltis, onde a ABDA venceu por 15 a 14.



Os gols da ABDA no tempo regulamentar foram marcados pelas atletas Ana Julia Barros (1), Stefany Azevedo (4) e Letícia Lorieto (6). Nos pênaltis, os gols foram marcados pelas atletas Leticia Lorieto, Stefany Azevedo, Luana Boneti e Lyvia Vaz.



A próxima etapa da Liga Nacional 2025 será realizada em abril.