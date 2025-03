Lixo e mau cheiro dificultam travessia de pais e alunos em Bauru

O lixo que se acumula numa travessia do Parque Jaraguá gera transtornos para pais que precisam buscar seus filhos na escola Ayrton Busch, em Bauru. Isso porque a pequena via que liga a rua Carlos Pereira Bicudo, nos fundos da instituição de ensino, a avenida Gabriel Rabello de Andrade, além de estreitada devido a detritos e descartes de moradores , tem um odor forte de podridão — o que empurra os transeuntes para um desvio que aumenta sua rota em pelo menos 200 metros.



Francimar da Silva Melo Cardoso, 65 anos, mora na Carlos Pereira Bicudo a alguns metros da travessia. Ela afirma que a prefeitura não visita o local há quase um ano para realizar manutenção. "Desde o ano passado que está desse jeito. O pessoal limpa, mas tem gente que vem e joga a sujeira aqui", diz.



A reportagem esteve no local na quinta-feira (12) e verificou que existe todo tipo de descarte — desde lixos de banheiro até roupas e restos de construção civil, além sinais de materiais queimados. Francimar conta que os entulhos, inclusive, já quase provocaram um acidente. "Fui descer e estava cheio de entulho. Sou idosa e tenho dificuldades para andar. Quase caí", narra.



Anderson Melo Cardoso, 41 anos, é filho de Francimar e também mora nas redondezas. Ele explica que o local é um acesso importante para a população daquela região. "Todo mundo precisa usar isso aqui. Se desviar para outros lados são mais de 200 metros [de caminhada], sendo que essa travessia encurta a distância", pondera.



Quando o sol se põe, complementa, o problema se torna a falta de iluminação na via. A escuridão deixa os moradores receosos de utilizar o acesso, onde há movimentação quase que diuturnamente.



Miriam Gomes de Souza Oliveira, uma transeunte que subia a rua empurrando um carrinho de bebê para buscar seu irmão nas proximidades, reclama do odor do local. "O cheiro é ruim e fica difícil de subir. Está assim faz anos, desde que eu estudava aqui. Eu nunca vi isso aqui limpo", afirma.



A Prefeitura de Bauru informa que está finalizando alguns serviços na região da Vila Falcão nesta semana e, na sequência, deverá enviar equipes para as regiões do Vânia Maria e Jaraguá. "Este local citado pela reportagem já está no cronograma de limpeza. A previsão é de que nesta semana o serviço seja executado", promete.





Local tem entulho de construção civil e peças de roupas descartadas (Foto: Guilherme Matos/JC)