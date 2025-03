Bauru recebe o 1.º Fórum de Saúde Mental Corporativa

Bauru será palco neste sábado (22), das 8h às 18h, do 1º Fórum de Saúde Mental Corporativa, evento que pretende dar luz a um dos temas mais urgentes da atualidade: a saúde mental no ambiente de trabalho. Organizado por Mariana Dias Desenvolvimento, o evento acontecerá no Prime Square (Bauru) no formato híbrido (presencial e online). As inscrições ocorrem por meio de formulário que pode ser acessado através do QR Code (veja no final da página).



O fórum surge em um momento crítico, conforme indicam os dados recentes do Ministério da Previdência Social, que revelam um aumento de 68% nos afastamentos por transtornos mentais em 2024. O impacto dessa crise levou o governo federal a implementar medidas como a atualização da NR1 e a regulamentação da Lei 14.831, reforçando a importância da prevenção e da promoção do bem-estar corporativo.



"Os números mostram que a crise da saúde mental impacta diretamente as relações de trabalho e a produtividade das empresas. Mais do que debater, precisamos agir. O Fórum surge como um espaço para trazer soluções práticas e estratégicas, garantindo que a implementação da Lei e da NR1 seja mais do que uma obrigação, mas sim um caminho para ambientes corporativos mais saudáveis e produtivos", afirma Mariana Dias, consultora em RH e idealizadora do fórum.



O evento reunirá especialistas de diversas áreas para compartilhar insights e práticas sobre como as empresas podem criar ambientes mais saudáveis e produtivos. As palestras abordarão temas como a regulamentação da saúde mental no trabalho, cultura organizacional, inovação e estratégias para o desenvolvimento de líderes diante dos desafios da nova lei.



Além das palestras, o fórum proporcionará um espaço para networking e troca de experiências entre participantes, especialistas e empresas comprometidas com a saúde mental corporativa. O evento vem de encontro com o início da Lei 14.831, que regulamentou práticas de promoção da saúde mental e deve entrar em vigor em maio deste ano — reforçando, segundo idealizadores do evento, o compromisso com a construção de ambientes profissionais mais equilibrados e humanizados.



Todos os inscritos terão acesso as palestras pós-evento, permitindo uma experiência de aprendizado contínuo.