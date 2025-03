Curso de idiomas: inscrições já abertas em Bauru

A Academia Paulo Rosa abriu as inscrições para cursos gratuitos de espanhol, italiano, oratória e mediação, além de gestão de conflitos hospitalares, para estudantes, trabalhadores e moradores de baixa renda de Bauru e região. As aulas devem começar ainda neste mês.



Para aderir, é preciso ter 14 anos ou mais e estar cursando o ensino médio ou superior. Interessados devem entrar em contato com a academia de segunda a sexta-feira, das 14h às 15h30 e aos sábados, das 9h às 12h. É necessário levar uma cópia do RG ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) no momento de efetivar a matrícula.



A instituição fica na rua Batista de Carvalho, 9-63, no interior da Galeria Dax, no Centro de Bauru, e pode ser acionada pelos telefones (11) 99800-8124 e (14) 99102-1804.



Os cursos de idioma duram cinco meses ao todo. Já os outros dois, por sua vez, em um mês. Todos são realizados na modalidade presencial. Cada disciplina deverá somar até 10 alunos matriculados para que possam ser abertas.



Representante comercial da escola, Genildo Panzo diz que os formandos apenas devem pagar pelo material de apoio e um valor simbólico pelo certificado assim que concluída a formação.



"Nosso objetivo é ajudar as pessoas de situação financeira desfavorável a ter acesso à formação de qualidade. No ano passado, durante cinco meses, nossa equipe realizou trabalhos voluntários de ensino com moradores do Mary Dota", revela o profissional, formado em relações internacionais.



Segundo Genildo, as atividades exercidas pelo grupo têm origem missionária. Natural de Angola, a academia atua desde 2018 e chegou a Bauru em janeiro de 2025.