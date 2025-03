Outono em Bauru deve ser mais seco e quente em 2025

Nesta quarta-feira (19), pela primeira vez no mês, a temperatura máxima do dia não ultrapassou a casa dos 30 graus, prenunciando a chegada do outono, que começa oficialmente às 6h01 desta quinta-feira (20). A tendência, contudo, é de que as temperaturas em Bauru ao longo da estação fiquem acima da média histórica e o volume de chuvas, abaixo do esperado.



A previsão representa especial preocupação para a cidade frente ao risco de desabastecimento de água por mais um ano. Em 2024, o racionamento para 26% da população que depende do Rio Batalha para ter água nas torneiras vigorou ininterruptamente por seis meses, a partir do fim do outono, em maio.



Segundo dados do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), o mês passado já foi o fevereiro mais seco dos últimos 15 anos no município e os primeiros 20 dias de março acumulam apenas 41,4 milímetros de chuva, o correspondente a 30% da média aguardada para todo o mês.



Considerada estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, o outono terminará às 23h42 do dia 20 de junho, quando, provavelmente, os mesmos 26% da população continuarão depende da água produzida pelo Batalha. Segundo prognóstico climático produzido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o predomínio de chuvas, no período, deverá ser abaixo da média climatológica em toda a região Sudeste do País.



CHUVA E FRIO



Contudo, não está descartada a ocorrência de chuvas intensas, especialmente na porção Leste, mais próxima ao Litoral, devido a passagem de sistemas frontais sobre o Oceano Atlântico, que podem provocar instabilidades. Já as previsões para as temperaturas indicam valores acima da média histórica, com possibilidade de incursões de massas de ar frio oriundas do Sul do continente, que poderão provocar declínio nas temperaturas.



Em razão disso, é durante a estação que se observam as primeiras ocorrências do ano de fenômenos como nevoeiros e geadas no Sudeste. O prognóstico do Inmet e Inpe sugere, no entanto, que o outono não deverá sofrer forte interferência dos fenômenos El Niño e La Niña, que provocam significativas alterações nos padrões de precipitação e temperatura.



Conforme a Defesa Civil Estadual, são esperadas grandes amplitudes térmicas no período, com maiores variações entre as temperaturas mínimas e máximas. Além disso, os dias tornam-se mais curtos e as noites, mais longas, especialmente com a chegada de massas de origem polar. Nas tardes, a umidade relativa do ar tende a diminuir, o que pode impactar a saúde da população, exigindo maior atenção com hidratação e cuidados com problemas respiratórios.