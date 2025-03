Festa do Milho tem prêmios de até R$ 15 mil neste fim de semana

A Festa do Milho da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Bauru continua neste final de semana e terá, ainda, o Show de Prêmios que vai distribuir R$ 15 mil em eletrodomésticos, móveis e dinheiro. O evento inclui um cardápio variado com mais de 20 opções que incluem derivados do milho, espetinhos e outros. A festa ocorre neste sábado (22) e domingo (23), às 17h e 13h, respectivamente. A entrada é gratuita.



De acordo com o Padre Alex Souza, 33 anos, o favorito dos visitantes no evento tradicional é o pastel de milho, que consiste em um creme de milho com mussarela recheando a iguaria brasileira. O prato é exclusivo da igreja. O padre também destaca o suco de milho, como um dos itens de sucesso.



O show de prêmios ocorrerá no último dia de evento, o domingo, a partir das 13h. Serão distribuídos cerca de R$ 15 mil em eletrodomésticos, móveis e um montante de R$ 1.600,00. As cartelas para participara serão comercializadas no local. As atrações musicais ficam por conta de Geraldo Lima (no dia 15), Regis e Ricardo (dia 16), Tid Marino (dia 22) e Geraldo Lima (dia 23).



As verbas arrecadadas no evento serão destinadas às diversas pastorais sociais da paróquia. Os projetos incluem um balé gratuito que atende de 20 a 30 crianças, cestas básicas distribuídas para cerca de 50 famílias mensalmente, além de 400 marmitas doadas aos necessitados uma vez por semana. O padre também informa que o dinheiro será investido em uma reforma da paróquia que tem o objetivo de receber melhor os fieis e visitantes.



SERVIÇO

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção fica na rua José Bueno de Camargo Sobrinho, 5-25, Jardim Ouro Verde, próximo ao Recinto Mello Moraes). Mais informações: (14) 99616-6008.