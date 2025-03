Após recape, prefeitura ajusta canaletas na Av. N. Sra. de Fátima

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Obras, concluiu o recape da avenida Nossa Senhora de Fátima no final do ano passado, e agora está realizando as adequações nas canaletas da via. O recape foi feito pela empresa Pavfran Usinagem e Pavimentação Ltda, vencedora da licitação. Além do recape, a empresa contratada ficou responsável pela adequação de 11 poços de visita e 19 canaletas, a construção de uma nova canaleta, e a colocação de tachões para a separação dos dois sentidos da via. O investimento no recape e demais serviços foi de R$ 2.849.997,63, com recursos próprios do município.



A avenida Nossa Senhora de Fátima passou ainda a contar com duas faixas de circulação em cada sentido, com uma faixa exclusiva de estacionamento no sentido da avenida Getúlio Vargas para a avenida Comendador Martha. No sentido da avenida Comendador Martha para a avenida Nossa Senhora de Fátima, o estacionamento é permitido em alguns horários do dia. Por fim, foram implantados novos semáforos, com a proibição de conversão em algumas ruas, dando mais fluidez ao trânsito e segurança aos motoristas e pedestres que circulam pela região da avenida Nossa Senhora de Fátima, importante acesso entre o Jardim Estoril, Jardim América, Jardim Europa e Vila Aviação.