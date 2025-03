Entrelinhas

Sem crise



Apesar da pressão de parte da oposição, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) não deve enfrentar dificuldades em torno do projeto em que pede autorização legislativa para contrair empréstimo de R$ 40 milhões (leia mais na página 3).



Atrativo



A própria finalidade do empréstimo - perfurar poços, construir reservatórios e investir na rede subterrânea - é de certa forma atrativa. Sobretudo em uma Bauru onde passam-se os anos, apagam-se as velas e residências continuam a sofrer com falta de água. O DAE garante que o valor financiado será suficiente para reduzir de forma expressiva os problemas de abastecimento no município.



Abordagem



Talvez por isso é que na reunião desta quarta-feira, idealizada pelo vereador Sandro Bussola (MDB), a maioria dos vereadores discutiu tudo menos o principal: o aspecto financeiro do projeto e por quanto tempo as contas do município permanecerão comprometidas com as parcelas.



Vacas magras



Sobretudo num período em que se verifica queda na arrecadação, como tem sinalizado desde o ano passado a Secretaria de Finanças, e num cenário em que o DAE projeta possíveis perdas milionárias de recursos em função da transferência de receitas à futura concessionária de esgoto.



A quem de direito



Nesse aspecto, ponto aos vereadores André Maldonado (PP), Pastor Bira (Podemos) e José Roberto Segalla (União Brasil). O primeiro manifestou preocupação com o pedido de empréstimo ao mesmo tempo em que o DAE cogita um possível déficit para 2028. O segundo sugeriu alternativa ao endividamento: deacordo com Bira, a Câmara poderia se movimentar para viabilizar a utilização de R$ 40 milhões do Fundo de Tratamento de Esgoto (FTE).



Planejamento



Já Segalla, enquanto isso, foi taxativo ao dizer que tem e continuará tendo dúvidas sobre o empréstimo. "Quando eu vinha para cá [à reunião], passei por três lugares onde havia buracos sinalizados com galhos de árvore para que ninguém caísse neles. Mas gastou-se R$ 58 milhões somente em recape em 2024 para garantir a reeleição da prefeita. Agora, para um projeto de longo prazo, precisamos pedir empréstimo. Então tem muita coisa a ser discutida", observou.



Audiência



O vereador Natalino da Pousada (PDT) promove nesta sexta-feira (21) audiência pública, na Câmara, para discutir a atuação das associações de moradores de bairros no município e também das organizações não governamentais (ONGs). O encontro está marcado para as 15h.