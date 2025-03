Entrelinhas

Arquivou



Presidente da Câmara de Bauru, o vereador Markinho Souza (MDB) arquivou nesta terça-feira (18) o pedido dos vereadores Estela Almagro (PT), Márcio Teixeira (PL), Emerson Construtor (Podemos), Júnior Lokadora (Podemos) e José Roberto Segalla (União Brasil) para enviar a denúncia contra Eduardo Borgo (Novo), acusado de quebra de decoro parlamentar, à Comissão de Ética da Casa.



Justificou



Em nota à imprensa, Markinho afirmou que a resolução que estabelecia diretrizes a possíveis punições contra vereadores no âmbito do colegiado foi revogada em 2007. "Além disso, o Regimento Interno da Câmara não prevê normas para a punição de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar, tampouco dispositivos que permitam à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar aplicar sanções" afirmou o presidente em nota.



Questionado



Markinho é questionado por colegas sobre não ter informado a revogação da norma quando houve seis procedimentos abertos pela Comissão de Ética em 2021, ocasião em que ele também presidia a Casa. Àquela altura, a resolução já estava revogada havia 14 anos, lembra a vereadora Estela Almagro (PT), que vai entrar com recurso baseado nos fatos pregressos.



Outro lado



À coluna, o presidente afirmou que não faria sentido encaminhar o caso à Comissão de Ética quando já havia pedido pela abertura de Processante e disse que, embora o requerimento tenha sido apresentado antes da abertura da CP, a Câmara ainda assim teria de decidir a respeito da representação contra Borgo. Neste caso, de fato, a deliberação é obrigatória, segundo a legislação.



Segundo plano



Enquanto isso, as ações - ou inações - em torno da CP têm exercido um papel secundário no debate político local e, propositadamente ou não, ofuscam a discussão sobre o empréstimo de R$ 40 milhões que o DAE quer contrair junto a instituições financeiras. O projeto foi liberado pela Comissão de Justiça ontem (18) e será debatido hoje (19) na Comissão de Economia, presidida pelo vereador Sandro Bussola (MDB). A expectativa é de que Renato Purini vá até a Câmara.



Sem pressão!



Há muitas especulações nos bastidores sobre chantagens que parte dos vereadores estaria recebendo quanto à votação do relatório da CP. A população de Bauru, que elegeu 21 representantes seus para o Poder Legislativo, espera que cada vereador vote de acordo com suas convicções pessoais e que, ao invés de aceitar, denuncie pressões para direcionar seu voto a favor deste ou daquele. Vamos acompanhar!