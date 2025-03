Sesi Bauru domina Praia Clube e sobe para o G4

O Sesi Bauru venceu sua quinta partida seguida pela Superliga 2024/2025. O campeão nacional bateu o Praia Clube em 3 sets a 0 (25/20; 25/20; 25/20) em partida válida pela nona rodada do returno da liga nacional. O jogo foi na noite dessa terça-feira (18), na Arena Paulo Skaf.



Com a vitória imponente sobre os rivais mineiros, o Sesi Bauru assume a quarta colocação com 43 pontos, tendo 12 vitórias e oito derrotas. O time de Bauru empata com o Vôlei Renata, mas fica atrás na quantidade de vitórias, com o time campineiro tendo 16.



O próximo desafio do Sesi Bauru será novamente em casa e em mais uma partida da parte de cima da tabela. O time de Bauru recebe o Itambé Minas no sábado (22), às 21h, na Arena Paulo Skaf. A entrada para o jogo é totalmente gratuita via Meu Sesi, sendo necessário reservar o ingresso neste link.



Após o fim do confronto, Lukas Bergmann foi escolhido como melhor jogador da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei. Darlan foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 22 pontos.

O jogo

O Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Mateus Bender, Éder, Guiga, Lukas Bergmann, Thiery, Darlan e Douglas Pureza.



O primeiro set começa com o Praia Clube tendo a primeira vantagem em 4 a 8, com pressão nos saques e dificultando a virada de bola do Sesi Bauru, que usa o primeiro pedido de tempo. A parada tem efeito e o time da casa vira o placar, com aumento de eficiência nos saques e convertendo os contra-ataques, forçando a parada do Praia Clube em 14 a 12. Com o set se aproximando da reta final, o time mineiro para novamente em 19 a 17, após dois pontos em sequência do Sesi Bauru para abrir vantagem na boa passagem de saque. O contra-ataque do time de Bauru segue efetivo, aumentando a diferença junto ao bom sistema defensivo da equipe da casa, fechando em 25 a 20.



O Sesi Bauru começa o segundo set pressionando e pontuando no saque, tendo virada de bola eficiente para abrir 9 a 5 no primeiro pedido de tempo do Praia Clube. O bloqueio do time mineiro cresce na parcial e o Praia Clube interrompe a sequência do Sesi Bauru, empatando em 10 a 10 e forçando o primeiro pedido de tempo do time de Bauru. A parcial segue equilibrada com leve vantagem para o Sesi Bauru, que mantém o controle na virada de bola e pressiona nos saques, levando ao segundo pedido de tempo do Praia Clube em 23 a 20. Com ponto de contra-ataque e bloqueio de Robert, o Sesi Bauru fecha em 25 a 20.



A terceira parcial começa equilibrada, com os dois times trocando pontos. A primeira vantagem é do Sesi Bauru, que pressiona e tem sucesso nas passagens de saque, abrindo três pontos de diferença. O Praia Clube conecta pontos em sequência, consegue a virada no placar e força o primeiro pedido de tempo do time da casa em 9 a 10. Mesmo após a parada, o Sesi Bauru tem dificuldade na virada de bola e vê a equipe mineira abrir três pontos de frente. O time de Bauru aumenta a produção defensiva, cresce nos contra-ataques em 17 a 16, na parada do Praia Clube. O sistema de bloqueio da equipe da casa pressiona o ataque do time mineiro, cresce a diferença na reta final e, com ataque de Darlan, fecha em 25 a 20.