Bauru Basket é superado fora de casa pelo Sesi Franca

Na noite desta terça-feira (18), o Bauru Basket foi derrotado pelo Sesi Franca pelo placar de 93 x 71. O jogo ocorreu no ginásio Pedrocão, casa da equipe adversária, em duelo válido por mais uma rodada do NBB Caixa.



"Apesar da grande diferença na pontuação, você nunca vai ver o nosso time em quadra sem brigar, sem correr, independentemente se temos desfalques ou não", afirmou o técnico Paulo Jaú, que não teve Gemerson e Mogi à disposição para o clássico.



"Sabíamos que seria um jogo cheio de dificuldades. A gente tinha esse planejamento de dar tempo e experiência para os jogadores mais novos caso a vantagem tivesse desgarrado. Então agora é esfriar a cabeça e focar nessa sequência final, pensando na nossa classificação para os playoffs", completou o treinador.



O cestinha da partida foi o ala/pivô Lucas Dias, com 22 pontos anotados. O pivô Rafael Hettsheimeir, com 18, e armador Georginho, com 16, também tiveram atuações decisivas.



Pelo lado bauruense, os destaques individuais foram os armadores Dontrell Brite e Davi Rossetto (18 e 9 pontos, respectivamente), além do ala/pivô Matheus Maciel, também com 9.



Com o resultado, o Dragão segue na 7ª colocação, mas agora com uma campanha de 16 vitórias e 13 derrotas (55,1% de aproveitamento). Os francanos, por sua vez, também permanecem em 4º, mas com 17 triunfos em 26 rodadas (65,4% de aproveitamento).



No próximo final de semana, o torneio nacional fará uma pausa para a disputa do Jogo das Estrelas, que será realizado nos dias 21 e 22 de março, em Belo Horizonte, na arena UniBH. A equipe bauruense ainda tem cinco rodadas antes do início dos playoffs, sendo que todas as partidas serão no ginásio Panela de Pressão.



A primeira delas será no dia 29 de março, às 18h, contra a equipe do Caxias do Sul.