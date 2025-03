Noroeste já conhece 34 dos 64 times da Série D do Brasileiro

A última disputa do Noroeste foi a Série C de 2008. Será a primeira vez do time de Bauru na Série D, criada em 2009. A edição deve começar em abril de 2026, com grupos regionalizados.



Avançam os quatro melhores de cada chave para o mata-mata, que segue até a final. Os quatro semifinalistas sobem para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Quem não sobe precisa reconquistar novamente a vaga na Série D, seja via Série A1 do Paulistão ou Copa Paulista, no caso dos clubes de São Paulo.



A última vez do Alvirrubro em competições da CBF foi na Copa do Brasil de 2013.