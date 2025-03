Pelo G4, Sesi Bauru encara o Praia Clube em casa nesta terça

Após a recente conquista do bronze no Campeonato Sul-Americano de Clubes, o Sesi Bauru (masculino) agora volta suas atenções para a Superliga 2024-2025. O campeão nacional enfrenta o Praia Clube nesta terça-feira (18), às 21h, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. A partida é válida pela nona e antepenúltima rodada do returno da liga nacional e tem transmissão ao vivo do Sportv 2.



A virada de ano foi positiva para a campanha do Sesi Bauru. O time de Bauru venceu sete dos seus oito jogos disputados na Superliga em 2025. Na última rodada, superou o Vedacit Vôlei Guarulhos por 3 sets a 1 jogando fora casa e chegou aos 40 pontos, ocupando a quinta colocação com 11 vitórias e oito derrotas.



Já o adversário bauruense da noite desta terça-feira é justamente o quarto colocado da tabela de classificação, com os mesmos 40 pontos do Sesi Bauru, mas superando os comandados de Anderson Rodrigues no número de vitórias (13 a 11). E, finalizada a fase classificatória, os quatro primeiros colocados têm vantagem de decidir em casa os confrontos de quartas de final.



Daí a importância de uma vitória para o Sesi Bauru no confronto direto contra os mineiros. No primeiro turno da Superliga, o Praia Clube levou a melhor no duelo realizado em Uberlândia em um disputadíssimo 3 a 2. Já na Copa Brasil, vantagem para o Sesi Bauru, que eliminou o Praia Clube por 3 a 0 em partida que garantiu a vaga às semifinais da competição.



Nos números, Darlan segue absoluto como líder de pontuação e pontos de saque da Superliga. São 449 pontos no total em 19 partidas, já superando os 413 pontos marcados pelo oposto na fase de classificação da Superliga em 2023/2024. Já nos pontos de saque, Darlan tem 46, com 24 a mais que o segundo colocado. Enquanto isso, Thiery lidera o Sesi Bauru em bloqueios, com 34 pontos no fundamento.



INGRESSOS

Os ingressos para assistir ao jogo são totalmente gratuitos, bastando efetuar a reserva pelo QR Code (veja nesta página).