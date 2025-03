Bauru Basket encara o Sesi/Franca nesta terça-feira

O Bauru Basket volta à quadra nesta terça-feira (18) para mais uma rodada do NBB Caixa. E será dia de clássico: às 20h, o Dragão visita o ginásio Pedrocão para enfrentar o Sesi Franca, em duelo que terá transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Basquet Pass.



"Todo clássico é difícil. Ainda mais na casa do adversário. Com certeza, Franca vai querer devolver o resultado que conseguimos no 1º turno, jogando na Panela", analisou Paulo Jaú, técnico do Dragão, em referência ao último confronto entre as equipes.



Na ocasião, o time bauruense fez valer o apoio da torcida e levou a melhor pelo placar de 76 x 70. "Nessa partida, eles estavam sem o Lucas Dias. É um cara diferente, que joga muito bem tanto no perímetro quanto no garrafão. Mas isso não pode nos intimidar. Precisamos cuidar bem da bola, controlar o ritmo da partida e explorar os pontos fracos do adversário", completou o comandante.



Vindo de uma sequência de dois jogos no Nordeste (triunfo sobre o Fortaleza e revés para a Unifacisa), Bauru está na 7ª colocação do torneio nacional, com 16 vitórias e 12 derrotas. Os rivais, por sua vez, aparecem no 4º lugar - também com 16 vitórias, mas com três rodadas a menos e apenas 9 derrotas (o que garante um melhor aproveitamento).



DESFALQUES



O Dragão não poderá contar com dois atletas para o clássico. Um deles é o ala/pivô Gemerson Barbosa, que segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. A previsão é de que ele retorne às quadras na segunda quinzena de abril. Já o ala Wesley Mogi sentiu um desconforto no quadril durante a última partida. A expectativa é de que o camisa 19 esteja à disposição para o jogo do dia 29, em casa, diante do Caxias do Sul.