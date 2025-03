Entrelinhas

Acareação



O vereador Júnior Rodrigues (PSD) defendeu nesta segunda-feira (17), em discurso na tribuna da Câmara de Bauru, uma espécie de "acareação" entre o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a CPFL. O motivo envolve a nova rodada de panes em bombas de captação de água registrado no último final de semana. Segundo o parlamentar, o DAE diz que o problema nas bombas é da CPFL; a CPFL, por sua vez, atribuiu ao DAE. Leia na pág. 4.



Aspas



"Nós queremos sentar na mesa e discutir. O que não pode é a população pagar o pato, sofrendo com falta de água. Segundo o DAE, as bombas estão queimando em dias normais, não apenas em tempestades. É falta de investimento de quem?", indagou o parlamentar. "Vamos colocá-los frente a frente para discutir", acrescentou.



Contexto



A declaração do parlamentar ocorreu no mesmo dia em que o DAE enviou à Câmara projeto no qual pede autorização para contrair R$ 40 milhões em empréstimos para a rede de distribuição de água. Líder do governo na Casa, o vereador Sandro Bussola (MDB) disse que o recurso será "de suma importância, tendo em vista a necessidade da população, que precisa de água".



Urgência



O projeto, por sinal, chegou com um carimbo que deu grande transtorno ao Poder Legislativo no ano passado: o regime de urgência. Isso significa que o texto deve ser lido nas próximas 10 sessões subsequentes à apresentação da proposta. Se não for aprovado até lá, a pauta legislativa estará inevitavelmente travada e nada mais poderá ser apreciado.



Contexto



A Câmara assim permaneceu por quase três meses no ano passado no âmbito do projeto de lei - posteriormente aprovado - que autorizava a administração a conceder o sistema de esgoto à iniciativa privada. O texto só acabou apreciado após manobras da base do governo e gerou um desgaste do qual alguns vereadores ainda se queixam em conversas reservadas.



Criticou



"O projeto chega em regime de urgência sem que o governo e o DAE apresentassem as justificativas sobre o financiamento e sem o compromisso público de que se entregue água e esgoto, juntas, à iniciativa privada", criticou a vereadora Estela Almagro (PT).



Deliberação



A Câmara ainda vai se debruçar sobre o PL do empréstimo e pedir informações - sobretudo dos termos da negociação e qual será o impacto do financiamento sobre as contas públicas municipais.