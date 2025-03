Sesi Bauru vence Monteros Voley e leva bronze no Sul-Americano

O Sesi Bauru conquistou a medalha de bronze do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2025. O campeão brasileiro bateu o Monteros Voley em 3 sets a 1 (23/25; 25/21; 25/19; 25/20) na manhã desse domingo (16) no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube.



O ponteiro Lukas Bergmann e o líbero, Douglas Pureza, foram escolhidos para a seleção do campeonato. Essa foi a segunda participação do Sesi Bauru no Sul-Americano de Clubes, após ter conquistado o torneio continental em 2011.



O Sesi Bauru volta suas atenções novamente para a disputa da Superliga 2024/2025. O time de Bauru recebe o Praia Clube nesta terça-feira, 18, às 21h, na Arena Paulo Skaf. A entrada é totalmente gratuita via Meu Sesi, com retirada de ingressos pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/b8967e8d-8972-4180-802a-15de084455f3/superliga-de-voleibol-masculino-20242025



Ao final da partida, Lukas Bergmann foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 18 pontos.



O jogo



Na definição de terceiro lugar, o Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Mateus Bender, Éder, Guiga, Lukas Bergmann, Thiery, Darlan e Pureza.



O primeiro set tem o Monteros Voley abrindo a primeira vantagem em 2 a 6 e levando à primeira parada rápida do Sesi Bauru, que tem dificuldade na definição ofensiva. A parcial volta a se equilibrar, com o time argentino mantendo dois pontos de vantagem sobre o Sesi Bauru. A primeira parada do Monteros Voley vem no 12 a 14, após dois pontos em sequência da equipe brasileira. O time argentino segue com dificuldades de sequência de saque, mas tem bom trabalho na virada de bola e pressão nos bloqueios para segurar o Sesi Bauru em 15 a 19, no segundo pedido de tempo do time de Bauru. Chegando na reta final, o campeão brasileiro tem mais sucesso nos contra-ataques e volta a encostar no placar em 21 a 22, na segunda parada argentina. O saque e bloqueio do Monteros Voley funciona nos últimos pontos e, no 23 a 25, a equipe argentina leva a primeira parcial.



A segunda parcial começa mais equilibrada, com os pontos ficando mais longos na boa atuação defensiva de ambos os times. O Monteros Voley encontra a primeira vantagem em 4 a 6, na sequência de dificuldade ofensiva do Sesi Bauru, que para pela primeira vez. Após o pedido de tempo, o Sesi Bauru cresce na produção ofensiva e passa a achar espaços na defesa argentina, virando o placar e levando ao primeiro pedido de tempo do Monteros Voley em 12 a 9. A equipe argentina passa a ter mais dificuldades na definição de virada de bola e o time de Bauru aumenta a vantagem para 18 a 14, na segunda parada argentina. O Monteros Voley passa a ter mais erros ofensivos na dificuldade de virada de bola e o Sesi Bauru se aproveita para manter a vantagem até o final em 25 a 21.



As duas equipes começam trocando pontos no terceiro set, sem vantagem significativa no sucesso de virada de bola. O Sesi Bauru passa a ter o controle do set, consegue a virada de bola e cria diferença no placar em ponto de saque de Éder, forçando a parada do Monteros Voley em 16 a 13. O time argentino usa seu segundo pedido de tempo em 19 a 14, com três pontos em sequência do time de Bauru, no trabalho de bloqueio e contra-ataque. O Sesi Bauru administra a vantagem na reta final do set, tendo melhor eficiência ofensiva no contra-ataque até fechar em 25 a 19.



O quarto set começa equilibrado, com os dois times tendo sucesso na virada de bola. O Sesi Bauru cresce ofensivamente, pontua também no bloqueio e chega ao 14 a 9, no primeiro pedido de tempo do Monteros Voley. O campeão brasileiro administra a diferença no placar, tendo boa virada de bola e, pontuando no bloqueio com Guiga, força o segundo tempo do time argentino em 20 a 15. O Sesi Bauru segue tendo sucesso nos ataques, pressiona nos bloqueios pontuando no fundamento, até fechar a parcial em 25 a 20 no ataque de Darlan.



Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2025

De 12 a 16 de março, em Uberlândia, Minas Gerais.



Sesi Bauru 3 x 0 Ciudad Voley I 13/03 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube – Uberlândia, Minas Gerais

Sesi Bauru 3 x 0 Club Olympic I 14/03 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube – Uberlândia, Minas Gerais



Semifinal

Sesi Bauru 1 x 3 Sada Cruzeiro I 15/03 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube – Uberlândia, Minas Gerais



Terceiro lugar

Sesi Bauru 3 x 1 Monteros Voley I 16/03 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube – Uberlândia, Minas Gerais



Seleção do Campeonato



Matheus Brasília (Sada Cruzeiro) – Melhor Levantador

Lucão (Sada Cruzeiro) – Melhor Central

Lukas Bergmann (Sesi Bauru) – Melhor Ponteiro

Maicon (Praia Clube) – Melhor ponteiro

Pietro (Praia Clube) – Melhor Central

Franco (Praia Clube) – Melhor Oposto

Douglas Pureza (Sesi Bauru) – Melhor Líbero

Oppenkoski (Sada Cruzeiro) – Melhor Jogador