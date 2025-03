Du Mauad: Do jeito que a Fiel gosta!

Yuri marca, Timão vence por 1 a 0 no Allianz e abre vantagem na decisão...



O Corinthians fez o jogo que se propôs na partida de ida da final do Paulistão e venceu o Palmeiras no Allianz Parque, na noite de ontem, por 1 a 0, com um gol de Yuri Alberto em bela assistência do Memphis. A proposta pensada pelo treinador Ramón Díaz foi plenamente (e muito bem) executada por todos os jogadores alvinegros. O Timão que não pode contar com Rodrigo Garro (problema no joelho), entrou com Romero em um 4-3-3. Se o time perdeu em categoria, ganhou muito em marcação. Os palmeirenses tiveram poucas chances e a defesa adversária bem postada tirou os espaços que o Verdão tanto gosta. A insistência em jogar quase todas as bolas em Estêvão foi bem anulada por Angileri, que fez uma partidaça. Gustavo Henrique, Raniele e Matheuzinho (que fez “um gol” ao tirar uma bola na linha) também se destacaram. O Timão soube jogar fora de casa, lutou, competiu e deu poucos espaços...



A vitória fora de casa faz o Corinthians abrir vantagem na decisão do Campeonato Paulista. Agora o Alvinegro tem a chance de jogar apenas pelo empate no jogo de volta. As equipes fazem o segundo jogo da final apenas após a data Fifa. Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 27 de março, a partir das 21h35, na Neo Química Arena. Se o Palmeiras quiser conquistar o inédito tetra terá que jogar muito mais e se “reinventar” em campo. Ao Corinthians basta segurar o time alviverde. O primeiro (e enorme) passo foi dado. Mas os últimos 90 minutos podem mudar tudo...



João Fonseca vence o Challenger de Phoenix e alcança o melhor ranking da carreira...







João Fonseca novamente mostrou que tem tudo pra ser um fenômeno do tênis brasileiro e mundial. Na tarde de ontem ele venceu o cazaque Alexander Bublik (craque do tênis) por 2 sets a 0, com um duplo 7/6 e faturou o título do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O jogo foi para o tiebreak nos dois sets, mas o tenista carioca, de apenas 18 anos, venceu ambos: o primeiro por 7 a 5 e o segundo por 7 a 0...



Esta foi a quinta vitória do tenista carioca no torneio no Arizona. Antes, já havia eliminado o experiente Kei Nishikori, o russo Pavel Kotov, o alemão Jan-Lennard Struff e o francês Hugo Gaston. Segundo o ranking ao vivo da ATP, João Fonseca vai subir 18 posições, alcançando seu melhor posto até agora: o 62°. Até então, o melhor havia sido o 68º lugar, no ano passado. Além de Phoenix, João Fonseca conquistou também os títulos dos Challengers de Lexington e Camberra, do Next Gen ATP Finals e do ATP 250 de Buenos Aires. O jovem se tornou o primeiro a vencer um ATP 250, Challenger 175 e Challenger 125 na mesma temporada. João Fonseca vem provando que será um dos melhores do circuito em breve...



Jack Draper vence o Masters 1000 de Indian Wells...







O britânico Jack Draper faturou o título em Indian Wells, considerado por quase todos do circuito da ATP como o 5º Grand Slam. Na primeira final de um evento da série Masters 1000 disputada entre dois tenistas nascidos nos anos 2000, Draper superou o dinamarquês Holger Rune e faturou o título de Indian Wells. Neste domingo, o canhoto de 23 anos levou a melhor sobre o rival, dois anos mais novo, com um duplo 6/2 em apenas 69 minutos de partida. Vivendo grande momento no circuito, Draper levanta o seu terceiro troféu de ATP e o mais importante deles. Antes, havia triunfado na grama de Stuttgart e no piso duro e coberto de Viena, ambos na temporada passada. Mais do que isso, ele sairá da Califórnia com o melhor ranking da carreira e estreará no top 10, saindo do atual 14º lugar para assumir o sétimo posto no ranking da ATP...



Draper faz parte da mesma geração de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Rune, sendo considerado desde os tempos de juvenil como uma grande promessa do tênis mundial. No entanto, o britânico sofreu com diversas lesões nos últimos anos que atrasaram sua ascensão. Diferentemente de seus rivais, que logo cedo conquistaram grandes títulos e alcançaram o top 5, ele chegou a sair do top 100 em 2023 e, desde o ano passado, vem conquistando seu espaço entre os principais nomes do circuito. Aos 23 anos de idade, Jack Draper se torna o quinto britânico a vencer um Masters 1000, entrando para um grupo que conta com Andy Murray, Cameron Norrie, Tim Henman e Greg Rusedski, e o segundo a triunfar em Indian Wells, repetindo o feito de Norrie, campeão no deserto em 2021. O jovem tenista também se junta a Alcaraz (5), Sinner (4) e Rune (1) como os únicos campeões de um torneio 1000 nascidos na década de 2000. Jack Draper irá brigar entre os melhores nessa temporada...



Mirra Andreeva (apenas 17 anos) vence Sabalenka na final e é campeã do WTA em Indian Wells!







Ela tem apenas 17 anos, mas joga um tênis de “gente grande”. Com mais uma grande campanha em um dos maiores palcos do tênis mundial, a adolescente Mirra Andreeva é campeã do WTA 1000 de Indian Wells. Depois de ser dominada por Aryna Sabalenka no início da partida e sair atrás no placar, a russa buscou a reação e marcou uma virada por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/3, em 2h04 de partida. Aos 17 anos e 321 dias, ela se torna a terceira tenista com menos idade a se sagrar campeã no deserto californiano, atrás apenas de Martina Hingis (com 17 anos e 166 dias em 1998) e Serena Williams (com 17 anos e 169 dias em 1999)...



Depois de eliminar Iga Swiatek na semifinal e derrotar Aryna Sabalenka na decisão, a russa se torna a terceira jogadora com menos de 18 anos, nas últimas quatro décadas, a derrotar a número 1 e a número 2 do mundo em um único torneio. Antes dela, Steffi Graf havia batido Martina Navratilova e Chris Evert em Key Biscayne 1987, e Serena Williams havia eliminado Lindsay Davenport e Martina Hingis no US Open de 1999. Desde a introdução do atual formato do circuito feminino, em 2009, Mirra é a jogadora mais jovem a alcançar finais consecutivas de WTA 1000, já que ela também foi campeã em Dubai no mês passado. Além disso, ela se torna a tenista mais nova a derrotar a atual número 1 do mundo em uma final de qualquer evento da WTA desde que a compatriota Maria Sharapova venceu Lindsay Davenport em Tóquio 2005. Por fim, a tenista de 17 anos se torna a líder isolada de vitórias na temporada 2025, agora com 19 triunfos, deixando para trás Iga Swiatek e Madison Keys, ambas com 18. Atual número 9 do mundo, Andreeva saltará para o sexto lugar e registrará seu novo recorde pessoal no ranking. De quebra ela, fatura uma premiação de US$ 1.127.500. Mirra Andreeva vai empilhando conquistas...



Fórmula 1 de volta e com brasileiro na pista!







A temporada 2025 da Fórmula 1 começou na madrugada de ontem na Austrália. O 1º GP da temporada teve um sabor especial pro aficionado pela velocidade no Brasil. O jovem piloto Gabriel Bortoleto fez a sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial. Depois de intermináveis sete anos, o Brasil está de volta à Fórmula 1. A corrida ocorreu com muita chuva, frustrações e a vitória de Lando Norris (McLaren) no GP da Austrália. Completaram o pódio Max Verstappen (Red Bull) e George Russell (Mercedes). Bortoleto, que largou na 14ª posição, se despediu ainda na volta 44 após perder o controle e rodar na pista...



Após cometer um unsafe release, que consiste numa saída perigosa do box, após falha da equipe, com Liam Lawson, Bortoleto acabou penalizado em cinco segundos. Ambos se despediriam da prova em seguida, na volta 47, após rodarem sob a chuva intensa que caia no Circuito de Albert Park. Ao todo, 14 pilotos completaram a prova na Austrália. Em sua estreia na Ferrari, o heptacampeão Lewis Hamilton terminou apenas na 10ª posição. Apesar de não concluir o GP, Bortoleto encerra um jejum de brasileiros na Fórmula 1. A última vez que o Brasil teve um piloto “titular’ foi em 2017, com Felipe Massa pela Willliams. O paulista de 20 anos é o 33º da história do país na elite do automobilismo...



Os 5 primeiros colocados no GP da Austrália:



1º: Lando Norris (ING/McLaren)

2º: Max Verstappen (HOL/Red Bull)

3º: George Russell (ING/Mercedes)

4º: Andrea Antonelli (ITA/Mercedes)

5º: Alexander Albon (TAI/Williams)



A próxima etapa da temporada acontece no próximo domingo, dia 23 de março, em Xangai, na China.



