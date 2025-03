Corinthians vence Palmeiras e pode ser campeão com empate

Um chute e um gol. A equipe do Corinthians só acertou o gol de Weverton uma vez no jogo e conseguiu conquistar a vitória. No total foram três finalizações em 90 minutos, mas só a de Yuri Alberto teve a direção certa.

Yuri Alberto marcou o único gol do jogo. O camisa 9 marcou um belo gol com assistência de Memphis para deixar o Alvinegro em vantagem na decisão.

O Corinthians aprontou, venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (16), em pleno Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, e agora pode ser campeão na volta com um empate jogando em casa.

A torcida do Palmeiras apoiou, mas sentiu o gol corintiano. Na primeira parte, as arquibancadas empurraram o time na busca pelo resultado, mas o gol cedo do rival na segunda parte combinado com a falta de ímpeto do alviverde fez com que apenas o setor das organizadas apoiasse o time até o fim.

O jogo decisivo do Paulistão acontece só no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

PRESSÃO