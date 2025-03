Domingo de limpeza: mais de 150 árvores caíram durante temporal

Mais de 150 árvores caíram em Bauru, na noite deste sábado (15), durante o temporal que atingiu a cidade, segundo estimativas da Defesa Civil. Apesar dos muitos raios e de granizo em alguns pontos do município, o que chamou a atenção durante a chuva foi a força dos ventos.



Segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), eles chegaram a 58 quilômetros por hora na Unesp, mas no Centro da cidade podem ter alcançado até 70 quilômetros por hora em forma de rajadas, em avenidas onde formam corredores de vento, explica Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil. Diante deste cenário, o domingo será marcado pela limpeza das vias.



Desde a noite de ontem, estão nas ruas equipes da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), da Secretaria das Administrações Regionais (Sear), o Grupo de Orientação ao Trânsito (GOT) da Emdurb e o Corpo de Bombeiros.



A corporação, inclusive, salvou uma família na avenida Nações Unidas, conforme o JCNET divulgou. Por conta da queda das árvores, sendo que muitas caíram sobre a rede elétrica, vários bairros ficaram sem energia elétrica. De acordo com Ryal, a CPFL acionou todas as equipes da região para o trabalho de restabelecimento em Bauru, onde o abastecimento de água também foi afetado, devido a oscilações na rede elétrica que provocaram a paralisação de diversas unidades de produção e reservação, incluindo a captação do Rio Batalha.



A produção de água está sendo restabelecida e deve ser normalizada durante o dia em Bauru. De acordo com o DAE, a maioria dos poços já estava em operação por volta das 6h. A captação também foi normalizada e caminhões-pipa estão nas ruas atendendo a população. Já o sistema ainda está com níveis baixos nos reservatórios, mas segue em recuperação.



Por conta da falta de energia, as unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista e do Geisel trabalharam com gerador por um tempo, mas a situação também já foi normalizada. De acordo com o Ryal, neste período, os exames de Raio X ficaram suspensos, explica, uma vez que a máquina consome muita energia. Foram cerca de 90 pontos com interrupção no fornecimento de energia em Bauru, com parte já restabelecida e outros que deverão ter restabelecimento durante este domingo, informa a assessoria de imprensa da prefeitura.



Houve registro de queda de árvore sobre carro e circular do transporte coletivo, mas sem vítimas. Vias ficaram interditadas em decorrência do problema, como aconteceu próximo do Palácio da Cerejeiras, sede da Prefeitura de Bauru. Muros também caíram, assim como uma linha transmissão, na Granja Santa Cecília.



Na avenida Castelo Branco, entre Bauru e Piratininga, caiu um poste na pista e o trânsito ficou parado, a uns 300 metros dos prédios do Monte Verde. No momento mais crítico, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 50 ocorrências simultanêas e atendeu chamada da queda de fios energizados.