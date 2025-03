Jd. Botânico e Zoo de Bauru permanecerão fechados neste domingo

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), informa que o Jardim Botânico e o Zoológico Municipal permanecerão fechados neste domingo (16). A medida é necessária pois os parques também sofreram com a interrupção do fornecimento de energia durante a forte chuva deste sábado (15), e com a queda de árvores. A limpeza deve ser feita durante todo o dia neste domingo.



O Jardim Botânico e o Zoológico devem ser reabertos nesta terça-feira (18), a partir das 8h, com o periodo normal de funcionamento.