Filhotes abandonados em saco de lixo vão para adoção em Bauru

Os três filhotes de cachorro encontrados presos dentro de um saco de lixo cheio de água, em um terreno que estava sendo carpido em Bauru, serão colocados para adoção. Atualmente, os recém-nascidos, dois machos e uma fêmea, ainda estão sendo cuidados pela veterinária Andressa Rizzato Stevanatto, proprietária da clínica Mundo Pet, e por todos os funcionários do local.



Ela já está analisando eventuais tutores para os cãezinhos sem raça definida, que chegaram para ela debilitados, provavelmente com uns três dias, ainda com o cordão umbilical. “Agora, vão precisar de um lar com muito amor. Há um mês, mais ou menos, senhor limpava o terreno, quando viu um saco se mexendo e abriu”, conta Andressa.



Chocado, ele acionou uma protetora de animal, que procurou o Mundo Pet. “Eles estavam com muita fome. Em 20 dias, tomaram quatro latas de Pet Milk. Estão do tamanho de um mamão papaya”, explica a veterinária. E, por mais chocante que possa parecer, não é o primeiro caso de encontrarem filhotes nestas circunstâncias, na cidade.



“A gente vê cada coisa”, reitera. Segundo Andressa, na noite anterior ao dia em que foram encontrados, choveu bastante. Então, não é possível saber se a água encontrada no saco entrou por conta da precipitação ou se quem abandonou colocou água de forma intencional.



O caso foi postado nas redes sociais por Doreli Zampieri, presidente recém-empossada do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Bauru (Comupta). “Tem protetora doente por não conseguir mais suportar a maldade humana e o descaso das autoridades. Mas vamos continuar lutando por eles. Neste caso, nem dentinhos têm. Nem dentinhos têm. Fiquei ontem (sexta) com o dedo na boca deles, que querem morder tudo”, comenta.



Informações sobre a adoção podem ser obtidas na clínica telefone: (14) 99824-2441.