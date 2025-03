Como deixar o bumbum na nuca?

Cada vez mais pessoas buscam o "bumbum perfeito", e os números comprovam essa tendência: segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), os procedimentos para contorno dos glúteos cresceram 40,5% em 2021. Mas antes de pensar em cirurgia, é possível alcançar bons resultados de forma saudável.



Um dos exercícios mais eficazes para fortalecer e modelar os glúteos é a elevação pélvica. Além de ajudar a levantar e tonificar a região, também melhora a postura e previne dores lombares.



Mas surge a dúvida: é melhor fazer o movimento no aparelho ou com a barra? Para esclarecer essa questão e potencializar seus treinos, o personal trainer e professor Anderson Téu, da Academia Gaviões, compartilha suas recomendações.



Elevação na máquina: mais carga e segurança



A principal vantagem do equipamento está na possibilidade de utilizar mais peso sem comprometer a execução. Estabiliza a execução, o foco fica totalmente na contração, potencializando o ganho de força e volume muscular.



"O uso da máquina permite maior volume sem comprometer a postura. Isso ajuda a evoluir com segurança e eficiência, tornando a atividade ideal para quem busca hipertrofia", explica o personal trainer.



Elevação com barra: mais ativação e controle



Já a versão livre do exercício exige maior controle corporal e ativa outros músculos estabilizadores, como o core e os posteriores de coxa. Além de fortalecer os glúteos, essa variação melhora a coordenação e a consciência física, tornando a ação mais completa.



"Sem o suporte do aparelho, o corpo precisa estabilizar o movimento, o que ativa mais grupos musculares. Isso melhora o equilíbrio e a conexão mente-músculo, importante para uma rotina eficiente", destaca o especialista.



Qual a melhor opção para os seus objetivos?



Se o objetivo for aumentar o volume do bumbum, a máquina pode ser mais eficiente devido à possibilidade de sobrecarga progressiva. Já para quem busca um trabalho mais funcional e equilibrado, a versão livre é uma excelente escolha.



"O ideal é variar entre as duas opções. Alternar os estímulos garante um desenvolvimento mais completo e evita adaptações que podem reduzir os resultados ao longo do tempo", recomenda Anderson.