Tamarindo: sabor ácido, doces benefícios

Quem assistiu ao seriado "Chaves" certamente já ouviu falar no tamarindo, fruta da qual o personagem fazia um dos sucos vendidos em sua tendinha. De origem africana, ele é encontrado em países tropicais, sendo semelhante a uma vagem, com sua casca marrom envolvendo a polpa avermelhada, de sabor meio doce, meio ácido. No Brasil, é mais consumido nas regiões Norte e Nordeste, mas também pode ser encontrada no Centro-Oeste e no Sudeste. E, se você ainda não provou nem o integrou à sua alimentação, saiba que o tamarindo tem poder antioxidante e anti-inflamatório.



Segundo uma reportagem do jornal El Tiempo, há múltiplos benefícios no tamarindo, graças ao seu alto teor de minerais e compostos bioativos. Comparado à banana, comumente recomendada como fonte de potássio, por exemplo, ele a supera nesse quesito: 100g de polpa de tamarindo contêm 523mg de potássio, enquanto a banana fornece 370mg, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O mineral é um aliado para quem quer prevenir cãibras e dores musculares, por ser essencial no funcionamento dos músculos e dos nervos.



Outro elemento presente no tamarindo é o magnésio, fundamental no relaxamento muscular e na redução do estresse: são 92mg por 100g de polpa da fruta.