Turismo e Bem-Estar: a busca por corpo saudável e mente sã

Foi-se o tempo em que as pessoas iam a um spa só para emagrecer. Elas buscam sses locais para comer direito, recuperar o condicionamento físico, reduzir o estresse e a fadiga, lidar com a ansiedade e a depressão, cuidar de problemas gastrointestinais e até aprender a dormir melhor. E também ara fazer turismo. (leia mais na página 34) Em spas médicos como o Lapinha, no Paraná, o Kurotel, no Rio Grande do Sul, e o Rituaali, no Rio, aos turistas se hospedam por dias (e até meses) para alcançar os objetivos.



LAPINHA



O Lapinha nasceu da iniciativa da brasileira descendente de alemães Margarida Bornschein Langer, que experimentou na Suíça os benefícios da medicina naturista e decidiu criar um centro para difundi-la.



Entre as premiações, já foi eleito como o melhor spa independente do mundo e também como mais sustentável pela World Spa & Wellness. O local é praticamente autossuficiente em energia limpa, gerada por placas solares. "Os conceitos do Lapinha são uma tendência nas grandes redes mundiais de hotéis, resorts e spas de luxo. O Mandarin Oriental [rede hoteleira], por exemplo, introduziu um dia do silêncio", diz Margareth Brepohl.



Segundo Dieter Brepohl, CEO do Lapinha e neto da fundadora, por anos o spa esteve sozinho na defesa da medicina naturista, que prega um cuidado integral das pessoas. "A ciência veio a corroborar o que tínhamos como prática intuitiva empírica dos naturistas do século passado, que defendiam olhar não fragmentado do ser humano, de tratá-lo como um todo, corpo, mente e espírito."



Um estudo do Lapinha, apresentado no Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, em outubro passado, demonstrou que a adoção de um programa baseado em dieta hipocalórica, atividade física supervisionada e terapias complementares reduziu em quase 20% os níveis de LDL.



KUROTEL





Spa Kurotel fica em Gramado (RS) (Foto: Divulgação)



Já o Kurotel, localizado em Gramado (RS), é outra referência internacional do setor em matérias de longevidade e saúde integral. O local se autodenomina como um "Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar", e já levou reconhecimentos como o melhor centro médico das Américas pelo World Luxury Spa Award. As técnicas usadas por lá se baseiam no chamado "Método Kur", que tem como pilares a água, o movimento, o relaxamento, a alimentação e o equilíbrio. Os hóspedes têm acesso a diversos tratamentos que usam a água como vetor, como pedilúvio e o manilúvio, que alteram imersões dos pés e das mãos em água quente e fria para promover vasoconstrição e vasodilatação.



São também oferecidas diferentes formas de atividade física, como ioga, natação, hidroginástica e caminhada, além de um centro de relaxamento que inclui massagens e outras opções terapêuticas, alimentação adaptada às necessidades do paciente e palestras e aulas sobre diversos assuntos, como culinária, gerenciamento do estresse e sessões para tirar dúvidas com os profissionais da casa. Além de programas antiestresse e de emagrecimento, o espaço também oferece reabilitação física para pacientes oncológicos, com sequelas de Covid e que se recuperam de intervenções ortopédicas.



RITUAALI





No Rituaali, em Penedo (RJ), os hóspedes podem escolher programas de saúde e de bem-estar (Foto: Divulgação)



Já no Rituaali, em Penedo (RJ), os hóspedes podem escolher programas de saúde e de bem-estar que incluem protocolos para controle de peso, ansiedade e estresse, antitabagismo e anti-insônia, entre outros. O spa oferece programas a partir de quatro diárias. O local fica a cerca de 175 km do Rio de Janeiro e 270 km de São Paulo, numa área abraçada pelo Parque Nacional do Itatiaia. Nasceu há cerca de nove anos por iniciativa de Lorena Trindade como forma de repensar o caos da modernidade.



Assim como nos outros spas, no Rituaali o paciente passa por consultas multidisciplinares e recebe um protocolo baseado em alimentação, exercício físico e sono. Também podem ser realizados exames e terapias, que são oferecidas de forma individual e em grupo. A alimentação, inclusa na reserva, é vegetariana e adaptada às necessidades dos hóspedes.