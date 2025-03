Atleta bauruense vence a 1ª etapa do circuito Growup Skate Street

No último domingo (9), a cidade de Pindamonhangaba (SP), recebeu a 1.ª etapa do Circuito Growup de skate. Entre os finalistas da categoria infantil, estava o atleta João Pedro Gea, (8 anos) da Flash Ramp Park de Bauru, que se destacou e alcançou o lugar mais alto do pódio, trazendo para a casa a medalha de ouro.



O seu professor Tiago Negretty (40 anos) , que é referência na modalidade skate street, participou da disputa na categoria máster e ficou em 6° lugar. Lara Esteves de 11 anos, representando a categoria feminina, também marcou presença na competição e ficou com a 4° colocação, assim como Iasmin Yasuko, de 13 anos, que garantiu a 10.ª colocação na mesma categoria.



Responsavel pela escola Thiago reitera que o principal intuito é formação destes jovens para a vida. '' O trabalho que a gente faz aqui não é treinar somente para competição, queremos moldar carateres, hoje minha escola é especializada em trabalhar com crianças que são acometidas com o TEA ( Transtorno do Espectro Autista), no projeto trabalhamos muito a concentração o auto desafio, a quebra de barreiras que muitas crianças possuem hoje em dia, incluir estes jovens em campeonatos é essencial para a desenvoltura.''



O próximo compromisso dos jovens atletas será a 2ª etapa do Circuito Growup, que será realizada na cidade de Lorena no dia 27 de abril. Os atletas seguem treinando no Centro de Treinamento Flash Ramp Park, que fica localizado na Avenida Rodrigues Alves, 5-55,em Bauru.