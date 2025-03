Blade é emprestado pelo Noroeste ao Confiança de Sergipe

O volante polivalente noroestino Matheus Blade, de 29 anos, não deve disputar a fase de classificação da Copa Paulista pelo Norusca. O jogador foi emprestado ao Confiança, de Sergipe, que disputa o campeonato estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C.



Blade pode retornar para uma eventual fase final da Copa Paulista do Norusca ou apenas em dezembro, na pré-temporada para o Paulistão de 2026. O jogador tem contrato com o time de Bauru até 31 de dezembro de 2026.