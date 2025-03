Sesi-SP leva 23 judocas para a Copa Pan-Americana e Open Rio 2025

O Sesi Judô estará presente em mais um torneio internacional de judô. Com uma delegação de 23 atletas, a equipe de Desempenho, sediada no Sesi Botucatu, estará na disputa da Copa Pan-Americana Júnior e do Open de Judô Rio 2025. O evento, que reunirá as duas competições, é sediado no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 16 de março.



As duas disputas, além dos resultados individuais, também serão relevantes nos rankings internacionais e nas convocações da Seleção Brasileira. A Copa Pan-Americana Júnior será uma das etapas classificatórias do Circuito Pan-Americano de Judô, somando pontos no ranking para a disputa dos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025.



Já os campões do Open de Judô Rio 2025 serão premiados também com a oportunidade de representar a Seleção Brasileira.



O evento espera mais de 200 atletas de diversos países, e começou às 9h desta sexta-feira (14). No sábado (15) e domingo (16), as lutas começam às 10h. O torneio terá transmissão da CBJ TV no YouTube.



ATLETAS CONVOCADOS



Sub-21 Feminino

Julia Teixeira Barreto - 48kg; Isabeli Teixeira Barreto - 52kg; Gyovanna Victoria da Silva Andrade - 52kg; Larissa Aparecida Arruda de Menezes - 57kg; Aline Pereira dos Santos - 63kg; Maria Julia Siqueira Moreira - 63kg



Sênior Feminino

Clara Louise Oliveira Carvalho - 48kg; Giovana Guin Campos Shimada - 52kg; Marcela Kin Campos Shimada - 52kg; Shirlen Thais do Nascimento - 57kg; Maria Paula Dias Lizardo Guilherme - 70kg



Sub-21 Masculino

Guilherme de Campos Coronetti - 60kg; Gustavo Gomes de Oliveira - 60kg; João Pedro Delena Silva - 60kg; Ernane Ferreira Neves da Silva - 66kg; João Gabriel Melo Martins Moura - 73kg; Gabriel Narcizo Dumalak Saters - 73kg;Gustavo Reis - 100kg



Sênior Masculino

Luis Henrique Kumakura Coelho - 60kg; Calebe Ortigosa Teles - 66kg; Caio Barasnevicius Barbosa - 90kg; Guilherme Alves Morais - 90kg; William Pereira de Souza Junior - 100kg.