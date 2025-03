Histórico! Michel Augusto entra para a elite do ranking mundial

A Federação Internacional de Judô (IJF) atualizou, nesta semana, o ranking mundial dos judocas, com uma novidade histórica e inédita para o Sesi Judô. Michel Augusto, atleta de Desempenho do Sesi-SP, está entre os dez melhores judocas do mundo na categoria até 60kg.



É a primeira vez, desde o início do judô no Sesi-SP, que um atleta da modalidade figura no top 10 mundial. Além de ser o brasileiro mais bem colocado em até 60kg, Michel se destaca pela juventude. O atleta do Sesi Botucatu é, no top 10, o judoca mais jovem, com apenas 20 anos de idade.



O posicionamento de destaque do judoca vem após um ótimo desempenho no Grand Prix de Judô na Áustria em 2025. Michel conquistou o bronze no torneio mundial, somando pontos importantes para sua classificação internacional no começo do calendário da IJF no ano.



Atualizado semanalmente, o ranking da IJF é definido pela pontuação dos judocas em torneios internacionais nos últimos dois anos, sendo um dos principais fatores para uma futura classificação olímpica.



Entre os resultados mais relevantes para a pontuação de Michel Augusto, estão: a conquista do ouro no Pan-Americano e Oceania de Judô em 2024; o 5º lugar no Grand Slam de Tóquio em 2024; e sua participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024.



O próximo torneio no calendário oficial do tour mundial da IJF será o Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia.