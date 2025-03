Sem apoio da prefeitura, skatistas reformam pista da Araújo Leite

Com mão de obra, ferramentas e materiais arrecadados por meio de dinheiro de 'vaquinha', skatistas consertaram buracos abertos na pista do Bauru Skate Park, na quadra 37 da rua Araújo Leite, região do Aeroclube, no último domingo (9). De acordo com a organização, o mutirão durou das 15h às 21h.



A solicitação de revitalização e reparo de equipamentos quebrados no local foi encaminhada ao Executivo pelo vereador José Roberto Martins Segalla (União) no dia 17 de fevereiro, mas ainda não foi atendida. No entanto, está agendado um campeonato de skate para este sábado (15), além de eventos culturais no decorrer da semana, como hip-hop e batalhas de rima, que esperam grande movimentação de público.



"Em quase dez anos de pista, a única reforma significativa da prefeitura foi a correção das transições mal feitas no começo. Fizeram alguns reparos, como pintura e o fechamento de buracos, mas a tinta usada era a base d'água, o que fazia o skate 'segurar', dificultando a prática. Quanto aos buracos, tapados com concretos de má qualidade, logo descascavam", protestou um dos atletas responsáveis.



A frequentadora Mel Oliveira relembrou que o espaço esportivo já ficou sem acesso a água e só voltou a ter porque os próprios usuários providenciaram uma nova torneira. Em 2024, foram realizadas duas reuniões na Câmara para debater sobre as demandas do grupo. As autoridades, de acordo com os atletas, prometeram auxílios.



De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), está nos planos realizar as manutenções necessárias, mas sem data prevista. O registro mais recente de reforma feita pela Semel no local foi em dezembro de 2023, quando foram restaurados pintura, corrimãos, pista e banheiros depredados por ato de vandalismo. Os frequentadores angariaram valor total foi de R$ 1,5 mil para viabilizar os reparos.