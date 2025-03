Cabeleireiro cria acessórios com cabelo para pacientes oncológico

Entre os tantos desafios enfrentados especialmente pelas pacientes em tratamento contra o câncer está o uso de peruca. Em alguns casos, o acessório provoca desconfortos como coceira, justamente em uma fase em que muitas delas travam também uma batalha interna para preservar a saúde emocional. E é justamente pensando na autoestima de quem sofre com a queda de cabelo que Sebastião Ferreira de Souza, aos 86 anos, aproveitou seus 60 anos de experiência como cabeleireiro para oferecer uma alternativa.



Com modelos personalizados, ele mistura cabelo com chapéus, bonés e boinas, por exemplo. "A peruca tradicional tem uma base de rede que pode coçar e incomodar. Esse novo modelo usa apenas uma parte, encaixada no chapéu ou boné, o que torna o uso mais agradável", explica o profissional, que batizou o tradicional salão 'Sebastião e Luzia' (nome da esposa).



Na área desde a juventude, ele começou vendendo perucas comuns, mas enxerga na alternativa uma possibilidade de fazer a diferença. A proposta, inclusive, conta com o apoio da filha Gislaine Toma de Souza, que destaca o fato de muita gente se afastar do convívio social durante o tratamento de quimioterapia. "O paciente, muitas vezes, não sai de casa, fica com vergonha de ir ao mercado. O social acaba. Queremos proporcionar a essas pessoas uma maneira de viverem melhor", ressalta.



Há um ano, Sebastião passou a estudar alternativas para oferecer um produto mais acessível e natural. São duas opções: um acessório com cabelo humano, que permite química e personalização, e outro com um material chamado de "orgânico", que é mais barato, mas sem possibilidade de tingimento ou modelagem térmica.



"O cabelo humano pode custar até R$ 9 mil o quilo, enquanto o orgânico é quatro a cinco vezes mais barato", explica. Com duas opções, ele consegue atender um público variado, de diferentes faixas de renda.



O modelo que usa cabelo humano está sendo comercializado por R$ 900,00, enquanto o orgânico custa R$ 580,00. Além do conforto, a ideia permite que pacientes prestes a perder os cabelos utilizem os próprios fios na confecção da peça. "Já atendi uma menina de 15 anos que ia começar a quimioterapia. Cortei o cabelo dela e fiz a peruca. Ela ficou com o próprio cabelo", relembra.



Sebastião acredita que as perucas também podem ser utilizadas por pessoas que querem variar o estilo com facilidade, apenas trocando de chapéu.



EXPERIÊNCIA



Sebastião cabeleireiro, como é conhecido, chegou em Bauru em 1963, vindo da capital paulista. Ele começou a atuar na área e logo abriu uma escola dedicada a ensinar profissionais interessados no segmento. Por aqui, conheceu Luzia Toma de Souza, sua esposa, parceira de profissão e mãe de Gislaine. "Até hoje, encontro pessoas que se formaram na escola", comenta.



O casal, então, abriu um salão de beleza próprio, na Rodrigues Alves, onde atenderam centenas de clientes. A casa, batizada de "Sebastião e Luzia", ficou alguns anos instalada na avenida Duque de Caxias. Por fim, em 1983, construíram um espaço próximo à Praça Portugal, onde se estabeleceram por 27 anos. O local chegou a empregar 40 funcionários. Devido à idade avançada, eles optaram, após passar por outros endereços, por fechar o espaço físico. A partir da pandemia de Covid-19, Sebastião e Luzia passaram a atender clientes em domicílio, como fazem até hoje, em parceria com a filha Gislaine.



SERVIÇO



O novo modelo de perucas já está disponível para vendas. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (14) 99152-0980.