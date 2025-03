Dia do Consumidor evidencia comércio e serviços, destaca Acib

O Dia do Consumidor, celebrado neste 15 de março, é uma data de grande relevância para a economia de Bauru, cidade que se destaca como polo comercial e de serviços no Interior paulista. Por meio de nota enivada ao JC, a Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) reforça a importância dessa data, não apenas como uma oportunidade para promoções e ações de incentivo às vendas, mas principalmente como um momento para fortalecer a relação entre empresas e clientes, promovendo um mercado mais transparente, inovador e competitivo.



Com um comércio dinâmico e um setor de serviços diversificado, Bauru atrai consumidores de diversas cidades da região, consolidando-se como um dos principais centros de negócios do estado. Para o presidente da Acib, Paulo Roberto Martinello Júnior, essa vocação econômica deve ser constantemente fortalecida. "Bauru é referência em comércio e serviços, e isso se deve à qualidade das empresas locais e à confiança dos consumidores. A relação entre empresários e clientes precisa ser baseada em transparência, respeito e inovação para que continuemos crescendo", ressalta Martinello. Para a Acib, ao priorizar a experiência do consumidor e incentivar um mercado ético e inovador, Bauru seguirá se consolidando como um dos principais polos comerciais.