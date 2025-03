Bauru recebe título de Município Turístico do Governo Federal

Uma nova categorização das cidades brasileiras foi anunciada pelo Ministério do Turismo. O título de Município Turístico recebido por Bauru reforça, segundo informa a prefeitura, o papel da cidade como um importante destino turístico, consolidando o seu potencial para atrair visitantes e impulsionar a economia local.



A nova nomenclatura simplifica a divisão dos municípios, que antes eram classificados em categorias A, B, C, D e E. Agora, os grupos A e B, que receberam a classificação de Município Turístico no último dia 6, são as cidades que concentram os maiores fluxos de visitantes e detêm os principais atrativos e serviços turísticos.



Os municípios são categorizados a partir das seguintes variáveis: quantidade de estabelecimentos de hospedagem, quantidade de empregos em estabelecimentos de hospedagem, quantidade estimada de visitantes domésticos, quantidade estimada de visitantes internacionais e arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem.



A mudança atende às diretrizes da Nova Lei Geral do Turismo e do Plano Nacional do Turismo 2024-2027, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e estratégico do setor nos próximos anos. A atualização também faz parte do Mapa do Turismo Brasileiro 2025, um instrumento que define as áreas a serem trabalhadas prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas.



Para Bauru integrar o mapa, é necessário o cumprimento de requisitos existentes no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa). O preenchimento é feito, anualmente, pela Divisão de Planejamento Turístico da Sedecon. Outros itens importantes para a classificação é manter um Conselho Municipal de Turismo ativo, ter prestadores de serviços turísticos cadastrados no Cadastur e contar com uma Lei Orçamentária específica. Por cumprir todos os requisitos necessários, Bauru saiu da categoria B e passou a ser A.



EMPREGOS



O titular da Sedecon, Jurandir Posca, afirma que essa conquista é fruto de anos de trabalho da pasta em parceria com o Ministério do Turismo, alinhado às diretrizes do Plano Nacional de Turismo voltado à Regionalização. "Desde 2016 Bauru vem sendo validada no Sistema de Regionalização do Turismo, o Sismapa, cumprindo todos os requisitos necessários e atuando como cidade interlocutora junto ao Ministério do Turismo por 4 mandatos consecutivos. Com esse reconhecimento, alcançado graças ao empenho da nossa Divisão de Planejamento Turístico, Eventos e Turismo Receptivo, Bauru se consolida como a cidade com a maior oferta turística da região e o maior gerador de empregos no setor". De acordo com Posca, pela importância do trabalho realizado, Bauru receberá no dia 28 de março o secretário de Estado de Turismo, Roberto de Lucena, que virá à secretaria para conhecer de perto o trabalho local. "É com grande satisfação que anunciamos que Bauru recebeu o título de Município Turístico", reitera.