Frente Pelo Clima faz abaixo-assinado por mais arborização

O movimento Frente Pelo Clima organiza um abaixo-assinado, neste domingo (16), para reivindicar avanço na arborização urbana de Bauru, assim como melhorias na fiscalização da área. A iniciativa, que ocorre no Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, será na Praça Rui Barbosa, das 9h às 11h. Na oportunidade, haverá coleta de assinaturas à petição.



Haverá ainda distribuição de água, assim como de mudas e sementes. Além disso, serão realizados um pit stop de conscientização e uma oficina de costura do Projeto Crisálida. De acordo com a coordenadora de comunicação do movimento, Elaine Aparecida Bertone, a proposta tem como objetivos defender o plantio de árvores como alternativa de combate às crises climáticas e cobrar atuação da prefeitura no setor.



"Há negligência da cidade em fiscalizar e aplicar as multas àqueles que retiram as árvores dos imóveis após receberem o documento do 'habite-se'. Deveria ser dado um prazo mínimo para que o munícipe faça a sua parte, assim, não prejudicaríamos a população, principalmente a mais pobre", afirma.



Questionada, a administração municipal informou, por meio da assessoria de imprensa, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) possui uma equipe de fiscais que verifica situações relatadas pela população.



"Arborização é questão de saúde pública. Exigimos a imediata aplicação das multas previstas e lei existente sobre a arborização urbana", reforça Elaine. No caso de infração, as multas previstas na Lei Municipal nº 4368 começam a partir de 40 Ufesp, sendo que cada unidade vale hoje R$ 37,00. Ainda segundo o Executivo, há licitação aberta para contratar uma empresa para o Plano Diretor de Arborização Urbana.



O movimento Frente Pelo Clima já lançou o abaixo-assinado na Internet, por onde os interessados podem participar. No domingo, o movimento também vai coletar assinaturas para reivindicar a instalação de ar-condicionado no transporte público.



A realização do evento conta com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e participação do Zoológico de Bauru, Viveiro Municipal e Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE).