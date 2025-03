Bauru adere ao Mutirão de Negociação e Orientação Financeira

Durante a ação deste sábado na Praça Rui Barbosa, o Procon municipal também dará início ao Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, que segue até 31 de março. A iniciativa ocorre em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Coordenador do Procon de Bauru, Hudson Chaves explica que serão negociadas dívidas com instituições financeiras, incluindo cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e demais modalidades de crédito, desde que não possuam bens dados em garantia e não estejam prescritas. Além da ação deste sábado e da plataforma consumidor.gov.br, é possível aderir ao mutirão no Procon de Bauru, no Poupatempo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 13h, sem agendamento prévio, até o final do mês.



"Após o consumidor nos procurar, o Procon abrirá uma reclamação junto à instituição bancária, informando que esta pessoa tem interesse na negociação e qual a capacidade de pagamento dela, por exemplo, uma parcela mensal de R$ 100,00. O banco terá prazo para responder e, se concordar, encaminharemos este cidadão para formalizar o acordo", detalha.



Interessados devem levar documentos pessoais como RG e CPF, comprovante de residência em Bauru e um documento que demonstre a dívida com o banco, contendo nome do credor e o valor total.



