Procon Móvel está na cidade neste sábado

O Dia do Consumidor é comemorado neste sábado (15) e, na data, o Procon de Bauru e o Procon estadual terão atendimento especial, das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa. O Procon Móvel estará presente para receber denúncias e reclamações e prestar orientações com os demais serviços do órgão, sem agendamento prévio. Haverá ainda distribuição de material educativo.



Os especialistas do NTS do Procon-SP também realizarão atendimento individual aos consumidores identificados como superendividados, indicando caminhos para que não cheguem ou consigam sair de situações de insolvência, a fim de recuperar a capacidade de consumo.



Interessados devem levar documentos pessoais como RG e CPF, comprovante de residência e demonstrativos como notas fiscais e imagens do produto, entre outros. Já para participar do PAS, também é necessário apresentar comprovante de renda individual e familiar e demonstrativos de despesas e dívidas.

