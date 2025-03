Entrelinhas

Decisão liminar



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acaba de derrubar uma nova leva de normas da Lei Orgânica de Bauru (LOM). A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, órgão máximo do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que contestou os dispositivos em Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) ajuizada no início do mês. A decisão liminar saiu no dia 11.



Contexto



Os dispositivos derrubados tratam majoritariamente de licitações e são inconstitucionais, segundo o MP, porque o tema é regulamentado por normas federais, de competência da União.



Previsão



A Procuradoria contesta, por exemplo, um trecho segundo o qual o titular do Executivo pode autorizar uso de bens municipais mediante licitação "sempre que houver mais de um interessado" - nos casos de um único interessado, a contratação pode ser direta. Segundo o MP, a medida pode favorecer apaniguados do governo de plantão.



Impugnado



Outro dispositivo também derrubado diz que "a alienação de bens municipais, subordinadas à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de autorização legislativa" - para o MP, a regra geral também deve ser licitação. O mesmo vale à previsão da LOM de que "a aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa".



Venceu



Enfim saiu o resultado do chamamento público para selecionar a organização social (OS) que vai gerenciar unidades de saúde de horário estendido em Bauru. A OS Mahatma Gandhi, que já era responsável pelo serviço, ofereceu a melhor oferta e vai continuar à frente das repartições.



Canetada 1



Presidente da Câmara de Bauru, o vereador Markinho Souza (MDB) voltou a ser alvo de críticas da oposição depois que indeferiu uma pergunta encaminhada pela Comissão Interpartidária ao governo municipal. O colegiado solicitou o cronograma de execução de uma obra no Parque Manchester - objeto de um projeto de lei (PL) de abertura de crédito suplementar.



Canetada 2



O dirigente da Casa argumenta que a questão não é pertinente à Comissão Interpartidária e deve ser realizada pela Comissão de Obras - muito embora a Interpartidária, que cuida da Lei Orçamentária Anual (LOA), tenha embasado a pergunta a partir de questões... orçamentárias. É como se a abertura de crédito requerida pelo governo para realizar uma obra não fosse para a LOA 2025.