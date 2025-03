Bauru Basket é superado pela Unifacisa

Apesar do resultado negativo, o pivô Andrezão teve atuação expressiva: duplo-duplo com direito a recorde de pontos em sua carreira (27, além de 12 rebotes). "É claro que são bons números, mas saio triste pela derrota. Ainda mais pela forma que ocorreu. Pecamos muito na defesa na reta final da partida e deixamos o resultado escapar", avaliou o camisa 23.

Após duas parciais equilibradas, as equipes foram para o intervalo empatadas em 39 x 39. No retorno do vestiário, o time bauruense até chegou a abrir nove pontos de frente. Porém, os paraibanos calibraram a mão nos arremessos longos e cortaram a diferença. Nos minutos finais, os donos da casa mantiveram a dominância e confirmaram o triunfo sobre o Dragão.

Outro destaque individual entre os bauruenses foi o capitão Alex Garcia, também com duplo-duplo: 12 pontos e 11 assistências, além de sete rebotes. Pela equipe adversária, os estrangeiros Matheus Solanas e Travor Gaskins lideraram a pontuação dos donos da casa, com 16 e 14 pontos, respectivamente.

Com o resultado, Bauru agora ocupa a 6ª colocação do torneio nacional, com uma campanha de 16 vitórias em 28 rodadas. A Unifacisa, por sua vez, está no 9º lugar, com uma campanha de 50% de aproveitamento (14 triunfos e 14 derrotas).

Após finalizar sua passagem pelo Nordeste, o Dragão se prepara para mais um desafio fora de casa - e com direito a clássico. Na terça-feira (18), às 20h, será a vez de entrar em quadra no ginásio Pedrocão para encarar o Sesi/Franca.