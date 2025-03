Sesi Vôlei Bauru sofre derrota para Brasília Vôlei pela Superliga

O Sesi Vôlei Bauru foi superado em 3 sets a 0 (25/21; 25/14; 25/20) pelo Brasília Vôlei. A partida foi na tarde dessa sexta-feira (14), no Sesi Taguatinga, válida pela 10.ª rodada do returno da Superliga 2024/2025.



Com o resultado, o Sesi Vôlei Bauru se mantém com 39 pontos, com 13 vitórias e oito derrotas na liga nacional. A equipe bauruense é quarta colocada, mas pode ser ultrapassada pelo Sesc-RJ Flamengo, quinto colocado com 39 pontos, que ainda joga na rodada contra o Gerdau Minas; e pelo Fluminense, sexto colocado com 38 pontos, que enfrenta o Unilife Maringá.



O próximo desafio do Sesi Vôlei Bauru será o encerramento da fase classificatória, na última rodada do returno da Superliga. O time bauruense recebe o Unilife Maringá na sexta-feira (21), às 21h, na Arena Paulo Skaf. A entrada é gratuita e o ingresso pode ser reservado pelo link https://www.sesisp.org.br/evento/8bbbaa5d-f1bb-4566-8c6e-3f771bfd467f/superliga-de-voleibol-feminina-20242025



Ao final da partida, a levantadora do Brasília Vôlei, Marina, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 15 pontos.



O jogo



O Sesi Vôlei Bauru foi para sua penúltima partida na fase de classificação com o seguinte time titular: Amanda, Mayhara, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.



O primeiro set começa com o Brasília Vôlei com boa atuação defensiva, segurando as viradas de bola do Sesi Vôlei Bauru que vê o time da casa abrir a primeira vantagem em 9 a 5, no primeiro pedido de tempo do time bauruense. A equipe de Bauru repete o pedido de tempo em 11 a 5 após dois pontos consecutivos do time de Brasília. A equipe da casa administra a vantagem com bom trabalho de bloqueio, mas para pela primeira vez na sequência de pontos do Sesi Vôlei Bauru em 19 a 15. O Brasília Vôlei segue administrando com boa virada de bola, é agressivo nos saques, mas utiliza seu segundo pedido de tempo em 24 a 21. A parada surte efeito e, em contra-ataque, a equipe brasiliense fecha em 25 a 21.



A segunda parcial começa equilibrada, mas o Brasília Vôlei abre vantagem em 8 a 4 após sequência de erros do time visitante, que para o set pela primeira vez. O Sesi Vôlei Bauru volta para a parcial, diminui a diferença para apenas um ponto, mas vê o Brasília Vôlei abrir novamente, recuperando a virada de bola e pressionando nos saques, e para em 16 a 11. O Brasília se encontra nos saques, constrói grande vantagem e, na dificuldade da recepção adversária, fecha em 25 a 14 o segundo set.



O terceiro set começa equilibrado nos primeiros pontos, mas o Sesi Vôlei Bauru vê novamente o Brasília Vôlei abrir vantagem em bom sistema de saque e bloqueio, chegando ao 9 a 5 na parada do Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense cresce na parcial, pontua nos bloqueios e para o ataque brasiliense, chegando em 11 a 11 na primeira parada do Brasília Vôlei. A equipe de Bauru chega a liderar em 14 a 17, mas o time da casa se recupera, empata em 17 a 17 e força a última parada do Sesi Vôlei Bauru. O Brasília Vôlei conecta sete pontos em sequência, vira o placar com ótimo trabalho de saque e contra-ataque, até fechar em 25 a 20.