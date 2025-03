Trecho da Marechal Rondon será interditado neste sábado em Bauru

A concessionária ViaRondon informa que, neste sábado (15), realizará a interdição da faixa esquerda da rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre os quilômetros 340 e 340+100, no sentido Leste (Interior–Capital), na altura do Jardim Contorno, em Bauru, para a execução de serviços de manutenção.



A intervenção está marcada para começar às 9h e deve seguir até as 15h. Durante o período, as equipes farão a limpeza da defensa metálica e obras de reparo de drenagem e o tráfego será desviado para a faixa da direita.



A ViaRondon reforça a importância da atenção redobrada à sinalização. Para informações, usuários podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424.