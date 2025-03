Bauru: homem surta em delegacia e pede a policiais atirarem nele

Um homem de 31 anos teve um surto psiquiátrico na noite desta quinta-feira (13), por volta das 21h, na sala de atendimento ao público do Plantão Policial de Bauru. Durante o episódio, ele pulou a divisória de acrílico e pediu para que os policiais civis e militares atirassem nele, enquanto se debatia no chão. Precisou ser contido para evitar que se machucasse e que ferisse outras pessoas até a chegada do socorro médico.



Ainda de acordo com o boletim de ocorrência (BO), o homem rasgou as próprias roupas na tentativa de se enforcar e deu cabeçadas na grade da cela onde foi colocado provisoriamente. Consta do documento também que o munícipe estava muito confuso e nervoso. Ele passou a gritar e chorar na delegacia, afirmando repetidamente que queria morrer.



Com a chegada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), o médico constatou que ele apresentava sinais de pânico, falas desconexas e evidente alteração mental. O homem foi sedado pelos socorristas e encaminhado ao setor psiquiátrico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ipiranga.